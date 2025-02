“Parole da ascoltare 2025”. Incontri con parole e musiche all’Auditorium del Carmine

Dal 15 febbraio al 10 maggio 2025, nell’Auditorium del Carmine, si terrà la decima edizione della rassegna di incontri-concerto del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

La storia dell’Italia del Novecento vista dalla prospettiva di Giulio Franzetti, grande violino di spalla del Teatro alla Scala di Milano; i cantautori del ventesimo secolo (Bob Dylan, De André, Jim Morrison, Kurt Cobain) raccontati da Fernanda Pivano; la vita e le opere di Erich W. Korngold, “inventore” della musica per film hollywoodiana; e infine, vita e musica del compositore finlandese Jean Sibelius: sono i temi dei libri che verranno presentati nell’ambito della rassegna “Parole da ascoltare 2025”, ciclo di incontri-concerto a ingresso gratuito organizzati dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. La decima edizione della rassegna, finalizzata a presentare le novità editoriali in campo musicale, prevede quattro appuntamenti a ingresso libero dal 15 febbraio al 10 maggio 2025, che si terranno il sabato pomeriggio alle 17.00 nell’Auditorium del Carmine di Parma (Via E. Duse, 1/a). I libri saranno presentati dai loro autori che dialogheranno con i docenti del Conservatorio di Parma e ogni incontro sarà accompagnato dall’esecuzione di musiche a tema.

La rassegna si apre sabato 15 febbraio, con la presentazione del libro di Andrea Sicco, Vita d’eroe – L’Italia vista dalla Scala, una raccolta di ricordi e testimonianze di Giulio Franzetti con storie di artisti straordinari che hanno fatto la storia della musica. Alla presentazione con Andrea Sicco, Giulio Franzetti, Carla Delfrate e Michele Ballarini seguirà un concerto a cura della famiglia Franzetti.

Sabato 1 marzo, in prossimità della Giornata internazionale della donna, verrà proposto il libro di Fernanda Pivano, I miei amici cantautori presentato da Stefano Senardi, Rossana Casale e Michele Ballarini. Ai cantautori narrati dal libro sarà dedicato il concerto delle classi di Canto Pop/Rock del Conservatorio di Parma a cura delle docenti Rossana Casale e Loredana D’Anghera.

Sabato 5 aprile si parlerà del libro L’uomo che fece suonare Hollywood. Vita e opere di Erich Wolfgang Korngold attraverso le lettere, volume a cura di Lis Malina che racconta del compositore che, negli anni ’20 e ’30 del Novecento, ascese al titolo di padre della musica da film, influenzando generazioni di compositori. Il dialogo tra Lis Malina, Donatella Saccardi e Michele Ballarini sarà seguito dal concerto delle classi di Canto e Musica da Camera del Conservatorio.

La rassegna si conclude sabato 10 maggio con la presentazione del libro di Alessandro Zignani, Jean Sibelius. Dei ghiacci e del fuoco. Vita e musica. A parlare del compositore finlandese saranno Alessandro Zignani, Satu Jalas (nipote del compositore e già docente del Conservatorio di Parma) e Michele Ballarini. Seguirà il concerto delle classi di Canto, Musica da Camera ed Esercitazioni Orchestrali del Conservatorio.

Parole da ascoltare è una rassegna organizzata dai proff. Michele Ballarini e Donatella Saccardi. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.



