“Parole da ascoltare” all’Auditorium del Carmine: Dmitrij Šostakovič, il grande compositore sovietico

È dedicato a Dmitrij Šostakovič e al suo tormentato rapporto con il regime russo l’ultimo appuntamento di “Parole da ascoltare 2023”, rassegna a ingresso gratuito organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Sabato 13 maggio alle 17.00, nell’Auditorium del Carmine, Anna Soudakova Roccia, Enzo Restagno e Michele Ballarini presenteranno il libro di autori vari “Dmitrij Šostakovič – Il grande compositore sovietico” (Milano, Fondazione Mudima, 2019). L’incontro sarà completato da un concerto con musiche da camera di Šostakovič interpretate dagli allievi della classe di Musica da Camera (prof. Pierpaolo Maurizzi) e del Master di Alto Perfezionamento in Musica da Camera (Trio di Parma e prof. Pierpaolo Maurizzi) del Conservatorio di Parmai

Ideato da Gino Di Maggio e Anna Soudakova Roccia, che per più di tre anni ha svolto meticolose ricerche sulle fonti bibliografiche e fotografiche, con preziosi contributi di Daniele Lombardi e Valerij Voskobojnikov, il libro costituisce un unicum in quanto offre un inedito e duplice sguardo, russo e italiano, sulla musica e sul milieu politico e storico-culturale stimolando il lettore a scoprire o comprendere meglio la personalità e la spiritualità creativa del compositore e il tempo in cui visse. Un tempo nel quale, tra immani contrafforti storici quali la rivoluzione bolscevica, le purghe staliniane, la seconda guerra mondiale e la cortina di ferro, maturarono e si concretizzarono le basi su cui si erge oggi il regime di Vladimir Putin.

Il concerto prevede l’ascolto del Trio in do minore op. 8 interpretato da Lisa Pivato (violino), Michele Mammoliti (violoncello) e Matteo Sebastiani (pianoforte) e del Trio in mi minore op. 67 interpretato dal Trio Aeonium: Cristina Papini (violino), Silvia Gira (violoncello) Andrea Napoleoni (pianoforte).

“Parole da ascoltare” è una rassegna organizzata dai proff. Donatella Saccardi e Michele Ballarini. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.