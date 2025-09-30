“Parole in Beat”: al Centro giovani Free time di Traversetolo il laboratorio dove si impara a rappare

Al Centro giovani Free time di Traversetolo è in partenza “Parole in beat” un nuovo laboratorio gratuito per imparare a rappare e scrivere in modo creativo, dedicato ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 18 anni. Un ciclo di incontri nella Sala delle Colonne in Corte Agresti, per dare spazio all’espressione e mettersi in gioco, che si svolgerà da lunedì 7 ottobre a martedì 18 novembre 2025, dalle 16 alle 18.

L’obiettivo di “Parole in beat” è quello di avvicinare i giovani cultura hip hop e ai linguaggi musicali contemporanei, favorendo creatività, inclusione e confronto. Attraverso la musica rap – da sempre mezzo diretto, autentico e coinvolgente – i partecipanti avranno la possibilità di raccontarsi, riflettere su temi personali e collettivi, e costruire insieme un prodotto artistico originale.

A guidare gli incontri sarà Fabio Carima, in arte “Dank”, educatore e musicista con esperienza nel settore, affiancato dagli educatori del centro aggregativo gestito da Auroradomus per contro del Comune di Traversetolo e Azienda Pedemontana Sociale.

“Parole in beat” rientra nell’ambito del più ampio progetto “Sogna Ragazzo Sogna” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di Politiche giovanili – Servizio civile universale e dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Piano operativo “GECO 13 – Giovani Evoluti e Consapevoli”.

Per informazioni e iscrizioni al laboratorio, telefonare al numero 349 2935819.