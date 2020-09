Paroni (Soragna Borgo Attivo): Impossibile l’alleanza con l’ex vicesindaco Giordani

Come candidato Sindaco della lista “Soragna Borgo Attivo” mi sento chiedere spesso perché non abbia fatto un’alleanza con la lista capeggiata dall’ex vicesindaco Giordani, dal momento che entrambi ci presentiamo agli elettori rivendicando un programma basato su nuove idee e progetti di rilancio del paese.

Premesso che non voglio addentrarmi in considerazioni personali sulle persone presenti nelle singole liste, mi limiterò a due considerazioni di tipo esclusivamente politico, che ritengo segnino una netta differenza tra le varie liste.

La prima riguarda proprio i candidati alla carica di Sindaco: io vengo da 5 anni di opposizione nei confronti dell’amministrazione uscente, il candidato Concari rappresenta la continuità con quella esperienza amministrativa, mentre il candidato Giordani di quell’amministrazione uscente è stato per 10 anni assessore prima e vicesindaco poi, presentando le proprie dimissioni a pochi mesi dal voto.

Mi risulta quindi incomprensibile come quest’ultimo possa oggi attribuirsi una rottura rispetto all’amministrazione di cui ha fatto parte per 10 anni con un ruolo di primissimo piano e soprattutto come possa avanzare in campagna elettorale progetti e idee delle quali non vi è traccia alcuna nei 10 anni in cui ha amministrato.

Delle due l’una: o queste idee sono frutto di un’improvvisa nuova consapevolezza, ma allora ci sarebbe da preoccuparsi di come tale volubilità possa tradursi in concreta capacità amministrativa, oppure se davvero non fosse mai stato ascoltato dalla sua maggioranza e addirittura ostracizzato dai suoi, come mai ha aspettato tanto per dimettersi?

Tra l’altro, il gruppo di Soragna Borgo Attivo ha presentato ufficialmente alla cittadinanza il proprio progetto civico già nel dicembre 2019, per cui non c’è nulla di improvvisato nel nostro programma e nella composizione della nostra lista.

La seconda considerazione, ripeto di carattere prettamente politico, è la presenza all’interno della lista di Giordani di una esponente del gruppo politico di estrema destra CasaPound, candidata nel 2018 per quello stesso partito alle elezioni politiche alla Camera dei Deputati. Questo costituisce un ulteriore elemento di vicinanza delle liste di Concari e Giordani, che rispetto alla lista di Soragna Borgo Attivo sono politicamente orientate in direzione esattamente opposta.

Concludo, infine, con una precisazione per noi fondamentale: come Soragna Borgo Attivo ci reputiamo fieramente antifascisti e siamo convinti che i valori di democrazia e libertà donatici il 25 aprile 1945 siano irrinunciabili e mai barattabili, men che meno per ragioni di mera convenienza politica.

Il candidato Sindaco

Silvia Paroni