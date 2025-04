Partigiane: conferenza spettacolo a cura del Centro studi movimenti

Cosa ha significato per le donne la lotta partigiana? Come sono state accolte o trattate? Come si sono percepite, quali divieti interiori hanno dovuto vincere? A cosa hanno dovuto rinunciare? Al di là dei risultati ottenuti, cosa hanno vissuto in termini di soddisfazione o frustrazione? E quanto ciò che hanno provato assomiglia a quello che le donne nel nostro tempo ancora provano quando si addentrano negli universi maschili?

Da queste domande prende vita la conferenza spettacolo Partigiane: una serata di racconti (a cura del Centro studi movimenti) amalgamati con testimonianze, letture e musiche. Uno sguardo sulla lotta partigiana che fa emergere una narrazione femminile, un coro composto dalle voci di tutte quelle donne che hanno scelto di resistere superando divieti e pregiudizi e che poi, dopo tanto tempo, hanno raccontato la loro esperienza selezionando parole e lasciando spazio vuoti, facendo emergere nuovi temi e affrontando ricordi dolorosi.

A 80 anni da quella Liberazione i racconti di Margherita Becchetti, Michela Cerocchi e Ilaria La Fata, le letture di Resi Alberici e Franca Tragni, le musiche di Michela Ollari e Francesco Ravaglia, ritorneranno sui monti tra le bande partigiane, nelle città occupate e faranno rivivere le felicità, le trasgressioni e le delusioni delle donne della Resistenza.

L’appuntamento è quindi per domenica 27 aprile alle ore 21 in piazzale Picelli.

L’iniziativa è gratuita, non è necessaria la prenotazione.

Per info: centrostudimovimenti@gmail.com