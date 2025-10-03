Ultime notizie
Partita anche a Parma la manifestazione pro Palestina

di Tatiana Cogo

È partito da piazzale Santa Croce il corteo dei manifestanti in direzione piazza Garibaldi.

La protesta, organizzata dall’associazione sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas e da Cigl, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla situazione in Palestina, in particolare nella Striscia di Gaza. Le motivazioni dello sciopero includono la richiesta di cessazione immediata delle operazioni militari israeliane, la fine dell’embargo e il blocco delle forniture di armi e merci verso Israele.

È prevista un’alta adesione allo sciopero disagi in tutti i settori pubblici e privati in particolare trasporti, scuole, sanità.

