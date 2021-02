Partito Animalista Europeo: “Vivisettori minacciano e organizzano infiltrati nella manifestazione animalista di Parma contro la sperimentazione sui macachi”

Sabato 6 febbraio ore 14:30 si svolgerà la manifestazione animalista contro la sperimentazione sui macachi davanti ai cancelli dell’Università di Parma in via Volturno 39. La protesta è stata organizzata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha statuito il via libera al progetto Lightup per cui sei macachi, rinchiusi negli statutari dell’Università di Parma, verranno sottoposti a strazianti torture protratte nel tempo, resi ciechi per poi essere soppressi.



“Evidentemente la manifestazione sta dando molto fastidio alle lobby vivisettorie viste le minacce contro gli organizzatori con l’intento di intimidire il promotore, Enrico Rizzi, Capo segreteria del PAE ed i partecipanti. Ancora più grave è l’obiettivo di alcuni vivisettori di infiltrarsi nella manifestazione al fine di ingenerare problemi di ordine pubblico, così come testimoniano numerosi screenshot attinti dalle loro pagine – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Tale deprecabile comportamento, che denota la loro natura violenta e codarda, certamente non ci scoraggia, anzi, saremo ancora più determinati. Faccio un appello a tutti gli animalisti, date concretezza ed efficacia alla vostra azione, sabato la vera lotta è davanti all’università di Parma”

Partito Animalista Europeo