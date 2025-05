Partnership Socogas/Teres, nuovi posti di lavoro al femminile

La partnership tra Socogas Group e Teres srl di Bedonia, che gestisce il centralino della multiutility energetica fidentina, punta a garantire servizi sempre migliori ai clienti e sostenere e valorizzare il tessuto economico e sociale dell’Appennino parmense in cui l’azienda è profondamente radicata.

Alla conferenza stampa di presentazione nella sala del Consiglio Comunale a Bedonia, hanno preso la parola Gianpaolo Serpagli, sindaco di Bedonia, Tommaso Moroni Zucchi, responsabile relazioni istituzionali di Socogas Group, Stefano Oppimitti, presidente di Teres srl e Dino Pietralunga, direttore commerciale SCG Power, la società del Gruppo Socogas attiva nel mercato della Luce elettrica e Gas Metano.

Il sindaco di Bedonia Gianpaolo Serpagli ha spiegato che questa collaborazione “incrementa un impegno già importante che Socogas ha da tempo sul territorio e rilancia l’occupazione in Valle che in questo caso è un’occupazione tutta femminile. È un rilancio che Teres aspettava da tempo e che gli permette di affacciarsi su un mercato nuovo con grandi possibilità di sviluppo. Ringrazio in particolare Andrea Massari che ci ha messo in rete”.

Tommaso Moroni Zucchi di Socogas ha sottolineato che “in un mercato in cui il rapporto tra le multiutility e i clienti diventa sempre più impersonale, noi abbiamo scelto una strada diversa: niente centralini virtuali, niente voci preregistrate o percorsi telefonici infiniti. Solo persone vere e rapporto diretto con i clienti. Sentiamo spesso appelli contro la mancanza di opportunità, l’impoverimento e lo spopolamento della montagna, abbiamo deciso di dare una risposta concreta a un territorio che amiamo molto: conserviamo e creiamo posti di lavoro proprio qui, dove ce n’è più bisogno”.

“E’ un momento molto importante -ha detto Stefano Oppimitti di Teres srl – dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale per l’attenzione attenzione ai posti di lavoro e al Territorio e il Gruppo Socogas che ha creduto nelle nostre potenzialità e nella professionalità delle nostre ragazze che se lo meritano. Negli anni di difficoltà si sono adattate alle situazioni senza mai far mancare professionalità e tenacia, attaccamento a lavoro e territorio”. Oppimitti ha spiegato che per Teres, la cui attività fino ad oggi è stata focalizzata nel pubblico, oltre alla creazione di posti di lavoro, “la partnership con una realtà privata come Socogas Group porterà una crescita importante”.

Dino Piertralunga di SCG Power, ha ribadito che il Gruppo ha “scommesso sul territorio e sulle persone del territorio sia con l’apertura di uno sportello fisico a Bedonia, con il sostegno a diverse realtà presenti e infine con questa partnership che dimostra in via definitiva la nostra attenzione e il nostro radicamento nell’Appennino”.

Teres svolge per Socogas Group l’attività di centralino a 360° con l’impiego di 5 dipendenti e una previsione di crescita importante con la stabilizzazione di nuove figure.

Socogas Group con 250 dipendenti e 5 sedi di cui la principale a Parola di Fidenza, è attivo in diversi settori legati all’Energia: fornisce Gpl Metano, elettricità a decine di migliaia di famiglie e imprese, lubrificanti a officine, industria e agricoltura. Gestisce una rete capillare di distributori stradali. È attivo nel trading di carburanti, nella logistica avanzata, nella gestione di reti, nella ricerca di nuove fonti di energia pulita.