Partono i lavori nell’ufficio postale di Varano per la trasformazione “Polis – casa dei servizi digitali”

L’ufficio di Varano de Melegari, di via Caduti del Dordia 4, da sabato 13 settembre, resterà chiuso nella sua sede per permettere la partenza dei lavori che lo trasformeranno in Casa dei Servizi Digitali in quanto rientrante nel progetto Polis di Poste Italiane, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR.

I lavori permetteranno una riqualificazione e implementazione della sede oltre all’inserimento dei nuovi servizi della Pubblica Amministrazione come quello di richiesta e rinnovo passaporto.

I lavori riguarderanno tutta la sede dell’ufficio, con un ripristino della pavimentazione, tinteggiatura, nuova illuminazione, nuovi arredi interni con sportelli ribassati per accogliere i clienti, rinnovamento degli impianti, percorsi tattili per ipovedenti oltre all’installazione del device per permettere il collegamento con i servizi della Pubblica Amministrazione.

Durante tutto il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso l’ufficio di Felegara sito in via Guido Picelli 11, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45; Qui sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto come la sostituzione della Carta Libretto e del Bancoposta Postepay o l’estinzione del libretto con più di 600€ senza Carta Libretto.

A disposizione dei cittadini di Varano de Melegari ci saranno anche gli uffici di: Collecchio, sito in via Braia, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, dotato di Atm fruibile H24; Ramiola, sito in via San Martino 32/a, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.