Pasqua con chi vuoi… la serenità (poesia di Raffaele Crispo)

Pasqua con chi vuoi… la serenità

Vieni Pasqua di Resurrezione

vieni a dar speranza ad ogni nazione

a bloccar del virus ogni diffusione

e a regalarci nella vita una nuova occasione.

Il nostro è un desiderio e non è una pretesa,

ci auguriamo che non sia stata vana l’attesa

e che quest’anno tu ci regali una bella sorpresa,

affinché potremo ritrovarci tutti insieme in chiesa.

Vorremo superar ogni ansia e timore

cercando di andar oltre tanto dolore

e continuare ad aver fiducia nel Signore

affinché dia alle nostre vite più valore.

Ci saranno le palme e la Settimana Santa

ed ogni fedele in cuor suo loda e canta,

e seppur la serenità di tanti è infranta

verrà messo altro seme per una nuova pianta.

Ognuno desidera ritornare al proprio campanile

e respirar nuovamente l’atmosfera primaverile

con un animo più sereno e gentile

avendo fiducia nella dolce aria di aprile.

In questo mese non c’è solo la Sua passione

ma ci auguriamo che il 25 ci sia per tutti la liberazione

da un nemico più infido della nazista oppressione

che non tiene conto della razza e della religione.

Ci saranno le preghiere di tanti pellegrini,

tutti saremo più cortesi e carini

e forse per la gioia di vecchi e piccini

porteremo a tavola i tradizionali anolini.

Nessuno ha più voglia di mangiare l’agnello,

le privazioni della quaresima sono diventate un modello

vorremmo uscir dall’incubo e allontanare il flagello

per iniziare a costruire un mondo più umano e bello.

Orsù Pasqua vieni con qualcosa di nuovo,

che ci sorprenda dal tuo grosso uovo

e consenti a più persone di essere in un ritrovo

per sorridere alla vita ex novo

Raffaele Crispo