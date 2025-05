Passeggiata guidata alla scoperta dei rondoni nel centro storico di Parma

Un appuntamento con la natura in città si terrà a Parma mercoledì 4 giugno, con ritrovo alle ore 19 in piazzale San Francesco. La passeggiata naturalistica si intitola “I figli dell’aria” perché è dedicata alla scoperta dell’affascinante mondo dei rondoni, creature simbolo della primavera, nati per volare.

L’iniziativa è promossa dal Liceo Ulivi che metterà a disposizione come guide alcuni docenti e studenti esperti, con la collaborazione della Società Parmense di Scienze Naturali e il sostegno di ADA associazione donne ambientaliste e del Gruppo Rondini e Rondoni Parma.

L’incontro avrà la durata di circa un’ora, ma ci si potrà fermare con le guide anche fino alle ore 20.30 per godere degli straordinari caroselli acrobatici dei rondoni in volo.

Partecipazione libera, aperta a tutta la cittadinanza.