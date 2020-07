Patrono di Santa Margherita, sei giorni ricchi di eventi a Colorno

Prendono il via oggi 16 luglio sei giorni speciali con eventi quotidiani, in occasione della sagra di Santa Margherita.

“Nell’ambito della programmazione estiva, – tiene a sottolineare il sindaco Christian Stocchi – abbiamo cercato di concentrare in questi giorni una serie di appuntamenti in grado di rispondere a diverse esigenze, pensati per un pubblico ampio. Dalla musica alla letteratura, fino all’incontro speciale alla scoperta dei segreti degli chef di Alma. Tutti questi eventi sono a ingresso gratuito fino a disponibilità di posti”.

Ecco, dunque, il programma, incluso nel progetto della rassegna “Ci vediamo in piazza”.

Apertura stasera, giovedì 16 luglio, con il consueto appuntamento con , il mercatino del benessere e della creatività. La serata di domani sarà arricchita dall’incontro, nel Giardino della Reggia (dalle 21,30), con uno dei maggiori autori italiani: Valerio Varesi. Sarà intervistato dallo scrittore parmigiano Fabio Carapezza.

Venerdì 17 alle 21,30, nell’ambito della rassegna , spazio a Gianni Rossi con “Viaggi e altri racconti: Uzbekistan- Cuba- Scandinavia”.

Grande attesa sabato 18 luglio per l’incontro che si terrà sabato 18 alle 21,30 nel Giardino della Reggia con “I segreti degli chef di Alma-Scuola internazionale di cucina italiana”. Un “viaggio” per scoprire il mondo di Alma attraverso parole e immagini.

La Schola medievale del Coro Paer sarà protagonista domenica 19 luglio di un concerto intitolato “Ultreya! Suseya! Musica sul cammino di Santiago”, nel cortile della Reggia a Colorno, alle ore 21.

Lunedì 20, festa del patrono Santa Margherita: santa messa alle 18 nel Duomo.

Nell’ambito delle iniziative collegate al “Summer Reggia Opera Festival”, ecco “Ti racconto l’opera” lunedì 20, ore 21,30 nel Giardino della Reggia: Lorenzo Bizzarri racconta aneddoti e curiosità della “Traviata” di Giuseppe Verdi; a seguire la proiezione dell’opera.

Chiude gli eventi legati alla sagra martedì 21 l’incontro con l’autrice parmigiana Novita Amadei, alle 21,30 nel Giardino della Reggia.

Da ricordare anche gli appuntamenti della rassegna “Alberi volanti” al Bosco del Tempo. Per i bambini, giovedì 16 e martedì 21 alle 17,30 si terranno due appuntamenti del ciclo di letture “Lavorare a maglia con le storie. Porta la sedia, io porto le storie e i fili”, a cura di Maria Grazia Serradimigni e Albertina Pasini. Un altro evento “a sorpresa”, per tutti, sempre al Bosco del Tempo, venerdì 17 alle 18 con Claudia Nizzoli.