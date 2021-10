Patto dei Sindaci: lotta ai cambiamenti climatici, incontro a livello europeo per il Comune di Parma

Governance climatica, Alleanza Carbon Neutrality, gestione di dati e sistemi di reporting, mobilità sostenibile e verde pubblico sono stati i principali argomenti al centro dell’incontro che si è svolto nell’ambito del Patto dei Sindaci a livello europeo ed a cui hanno partecipato i rappresentanti delle città di Parma, Sunderland nel Regno Unito e Vitoria Gasteiz in Spagna.

Si è trattato di un utile momento di confronto, scambio ed approfondimento su temi strategici per la sostenibilità ambientale nell’ambito del programma di scambio di esperienze del Patto dei Sindaci, promosso dalla Commissione Europea per supportare le città nella lotta ai cambiamenti climatici.

Le tre città sono state selezionate dagli uffici del Patto dei Sindaci quali città modello per un programma di 4 incontri online che hanno visto la presentazione delle azioni più significative messe in atto per ridurre le emissioni climalteranti, grazie ad un percorso virtuoso in tema di Carbon Neutrality, mobilità sostenibile, potenziamento del verde pubblico e rigenerazione urbana.

Il Comune di Parma ha condiviso i recenti sviluppi del progetto Interreg Europe Potent sul coinvolgimento dei cittadini nelle tematiche legate alla transizione energetica. A Parma è stato attivato lo sportello per l’energia, importante punto di rifermento per quanto riguarda le misure da adottare per la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di energie rinnovabili. Agli incontri hanno dato il loro contributo gli stakeholder dell’Alleanza Carbon Neutrality di Parma, tra cui il Consorzio KilometroVerdeParma ed il Centro Nazionale delle Ricerche.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma, Tiziana Benassi, che ha dichiarato. “La sfida posta dai cambiamenti climatici non è una questione locale. E’ una sfida comune europea (e non solo) per un uso responsabile e sostenibile delle risorse e per la creazione di un ambiente a misura d’uomo. Per accelerare gli ambiziosi obiettivi europei in materia di clima (Green Deal Europeo) è fondamentale la sinergia territoriale e il coinvolgimento degli stakeholder, come dimostra questa interessante esperienza. Per essere un continente a impatto climatico zero dobbiamo unire le forze e pensare insieme a come ridurre le emissioni attraverso strategie condivise e sostenibili in materia di mobilità e trasporti, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico degli edifici, verde pubblico ed economia circolare”.