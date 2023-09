Patto di Amicizia di Montechiarugolo con la città di Libourne: si consolida il legame

Dall’8 al 10 settembre la delegazione francese di Libourne sarà a Montechiarugolo per una visita che prevede la sottoscrizione del Patto di amicizia tra le due Amministrazioni Comunali.

La delegazione francese sarà composta dal Sindaco di Libourne Philippe BUISSON, dagli Assessori Gabi HÖPER, Laurence ROUEDE, Christophe-Luc ROBIN, Thierry MARTY; da Romy GRANCOIN, Presidente del Comitato per il gemellaggio franco-italiano, Eliana ZAMPARIOLO dell’Associazione Amici d’Italia, Gisèle THOMES dell’Associazione Bell’Italia e dal Presidente della Federazione Interregionale dei Comitati per i gemellaggi franco-italiani Joël CAURRAZE.

La cerimonia – ad invito – avrà luogo domenica 10 settembre ore 10.30 presso Villa Borri di Basilicagoiano a completamento dell’iter di sottoscrizione del Patto avviato in territorio francese il 3 Dicembre u.s. Alla cerimonia, che sarà accompagnata dalla Montechiarugolo Folk Band Tullio Candian, saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni e associazioni del territorio.

Il percorso di gemellaggio con la città situata nelle vicinanze di Bordeaux prende le mosse nel 2019 con l’adesione del Comune di Montechiarugolo al GECT “Le Terre di Matilde in Europa”, organismo che collega i Comuni di cinque Paesi: Italia, Germania, Belgio, Francia, Croazia.

Attraverso l’AICCRE (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) il Comune di Montechiarugolo entra in contatto con la città di Libourne, situata nella Nouvelle Aquitaine, regione con cui la Regione Emilia Romagna ha siglato un Protocollo di collaborazione su diversi fronti, dall’agri-food all’intelligenza artificiale.

Nel luglio 2021 iniziano i primi contatti con Libourne e a novembre una delegazione francese visita il nostro Comune; nel giugno 2022 una delegazione di Montechiarugolo si reca in visita a Libourne e nell’agosto 2022 ragazzi/e italiani e francesi partecipano ad un progetto su ambiente e sostenibilità finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Tra la fine del 2023 e per tutto il 2024 un nuovo progetto, legato al cinema, vedrà la collaborazione tra il Comune di Montechiarugolo, il Servizio Giovani dell’Unione dei Comuni di Libourne, il liceo Max Linder di Libourne e i licei Toschi e Marconi di Parma, insieme ad altri Istituti superiori.

Durante la loro visita a Montechiarugolo i “gemelli” francesi parteciperanno a Monte Food Festival, la manifestazione dedicata alle eccellenze alimentari del territorio, in programma a Monticelli Terme l’8 e 9 settembre. Durante il soggiorno italiano la delegazione francese assisterà alla nascita di una forma di Parmigiano Reggiano presso il Caseificio Santo Stefano di Basilicagoiano e visiterà il castello di Montechiarugolo. I “gemelli” francesi parteciperanno all’inaugurazione del murale dell’amicizia, realizzato a Monticelli dai ragazzi del Centro Giovani Air Jam e alla degustazione organizzata presso l’Hotel delle Rose, in cui il Parmigiano Reggiano e il Prosciutto di Parma incontreranno i vini Bordeaux provenienti da Libourne.

“Siamo molto emozionati e allo stesso tempo molto orgogliosi del raggiungimento di questo grande traguardo per il Comune di Montechiarugolo, cioè la firma del primo, storico patto di gemellaggio tra la comunità di Montechiarugolo e un’altra comunità europea. E’ un percorso che ha visto tante azioni e un’amicizia sempre più forte fra i territori. Per noi significa in primis aprirci fuori dai confini territoriali anche nazionali, perché solo dal confronto nasce la crescita culturale e sociale di un territorio. Abbiamo tanto da imparare da Libourne, possiamo fare tantissimi progetti in collaborazione per promuovere i nostri territori e i nostri prodotti di eccellenza, e può diventare un volano eccezionale di iniziative e crescita delle nostre reciproche comunità. Ringrazio Philippe Buisson e tutta la sua Amministrazione per aver creduto in questo progetto e nella comunità di Montechiarugolo. Le nostre Amministrazioni si sono trovate immediatamente allineate, entusiaste, e questo per noi è un motivo di grande felicità perché con il nostro impegno abbiamo fatto la differenza, scrivendo davvero un passo storico, perché per la prima volta c’è un gemellaggio che da qui in avanti proietterà Montechiarugolo in Europa e darà il via ad una nuova stagione di percorsi culturali e gemellaggi sovranazionali per il Comune di Montechiarugolo” – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo

“Si tratta del coronamento e al tempo stesso dell’inizio di un percorso. Coronamento perché la sigla del Patto d’Amicizia giunge dopo diversi contatti e un dialogo positivo che hanno già portato all’ideazione e realizzazione di alcune progettualità con La Calì, l’Unione di cui il Comune di Libourne è capofila. Inizio perché questa cerimonia istituzionale deve e vuole essere il punto di partenza dello sviluppo di una relazione proficua tra le due realtà ed i rispettivi tessuti associativi. Crediamo infatti fortemente nella promozione di un senso europeo di appartenenza tra i cittadini e siamo convinti che queste iniziative di scambio e questi legami sovrannazionali possano arricchire la comunità, in primis dal punto di vista socio-culturale.” – Laura Scalvenzi, Vicesindaco del Comune di Montechiarugolo con delega ai Gemellaggi.