Pd: “Anche lo stadio Tardini per le energie rinnovabili e per la comunità energetica”

“Una riflessione profonda si impone alla luce delle purtroppo ben note problematiche ambientali oggi affiancate dalle gravi conseguenze causate dalla guerra e dal terribile rincaro dei costi inseriti nelle bollette: le pubbliche amministrazioni saranno chiamate a prestare grande attenzione a questo tema, a sostenere le difficoltà economico-sociali ma contemporaneamente a dotarsi di progetti strutturali che incidano realmente sulla situazione a partire dalle fonti di produzione di energia. Dobbiamo cambiare passo”.

È questo l’intervento a firma del segretario cittadino PD Michele Vanolli e del capolista PD Lorenzo Lavagetto in merito ad un tema che la prossima amministrazione sarà chiamata ad affrontare con decisione, quello dell’energia e della transizione ecologica.

“Si tratta di un tema affrontato all’interno delle proposte elaborate dal Partito Democratico e dal candidato sindaco della coalizione “Uniti vince Parma” Michele Guerra – proseguono gli esponenti PD – Lo sviluppo di politiche ambientali avanzate porta alla creazione di comunità energetiche cioè alla condivisione delle energie prodotte dalle fonti rinnovabili con lo scopo di ridurre le emissioni e le bollette producendo benefici sociali ed ecologici. Installare impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici, va in questa direzione.

Per questo abbiamo condiviso con Michele Guerra la proposta di realizzare una nuova comunità energetica nell’ambito del progetto dello stadio, da ripensare in termini funzionali e non invasivi rispetto al tessuto urbano circostante. Perché questi progetti possano divenire realtà il Partito Democratico di Parma al ballottaggio del 26 giugno sostiene con convinzione il proprio candidato Michele Guerra, che ha dimostrato grande attenzione su questi temi”.