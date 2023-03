La maggioranza ritira l’emendamento per eliminare i ballottaggi sopra i 15 mila abitanti

E’ stato ritirato l’emendamento della maggioranza per modificare l’elezione dei sindaci nei Comuni con più di 15 mila abitanti e che di fatto avrebbe cancellato il ballottaggio. A dirlo all’ANSA è il senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, uno dei tre firmatari insieme a Lega e FdI.

La modifica – proposta da FI, FdI e Lega, al disegno di legge sul quorum di validità delle elezioni comunali, che è all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato – è stata duramente contestata dalle opposizioni, che l’hanno definita un “colpo di mano”. (ANSA)

___

Ballottaggio a rischio per i Comuni con più di 15 mila abitanti per cui il candidato che ottiene il 40% dei consensi potrebbe essere eletto: è quello che potrebbe succedere se passasse un emendamento presentato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia al Senato. A denunciarlo sono i senatori del Pd che preannunciano battaglia nella commissione Affari costituzionali, convocata a breve per discutere il disegno di legge sul computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali.

“E’ un colpo di mano inaccettabile – denunciano i senatori Dem, Dario Parrini e Andrea Giorgis – Il centrodestra ha ripresentato un gravissimo emendamento con cui prova a modificare il sistema elettorale dei Comuni sopra i 15 mila abitanti per cui chi supera il 40% dei voti verrebbe immediatamente eletto. Questo fa sostanzialmente venir meno il principio del ballottaggio, perché estende ai Comuni grandi il sistema elettorale della Sicilia o delle regioni”.

Sul provvedimento i gruppi parlamentari hanno deciso, di comune accordo, di adottare la procedura d’urgenza che consente l’esame del disegno di legge direttamente in Aula, nel pomeriggio. (ANSA).