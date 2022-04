Pd: “Il Ponte Nord è un esempio dei problemi lasciati alla città dal governo del centrodestra”

Tra i problemi lasciati in eredità alla città dall’ex sindaco Vignali andrebbe giustamente inserito anche il Ponte Nord, ora Ponte delle Acque, un’opera della quale la città non ha mai sentito la necessità, come sottolineato dallo stesso Sindaco Pizzarotti, ma che trova finalmente una sua vocazione ed un suo utilizzo come sede dell’Autorità di Bacino.

Si tratta di un ottimo esempio di quella politica che l’amministrazione di centrodestra ha portato avanti per anni, dato che i lavori per la costruzione del Ponte hanno preso l’avvio nel 2010 sotto il mandato dell’ex sindaco Vignali con un costo di 25 milioni di euro, un perfetto esempio di una politica che non tiene in nessun conto le reali esigenze dei parmigiani.

Il Ponte Nord fa parte di quel “pacchetto” di regali non desiderati e non voluti dalla città che il centrodestra ha lasciato fino all’interruzione forzata del mandato di Vignali, data dal commissariamento temporaneo del Comune e dallo stato pre-fallimentare in cui l’ente versava, una situazione disastrata con la quale i parmigiani e le amministrazioni successive hanno dovuto fare i conti negli anni.

Stupisce quindi la vischiosa tela narrativa che il centrodestra sta provando a tessere ai danni dei parmigiani, immaginando un’età dell’oro sganciata dalla storia e dai fatti inoppugnabili che l’hanno interrotta. Vignali può vantare sicuramente quattro anni da primo cittadino, dato che il mandato si è concluso anticipatamente proprio per le inchieste che lo travolsero, anni che hanno lasciato alla città problemi da risolvere come quello del Ponte Nord.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma