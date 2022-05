PD: “Le leggi che hanno portato finanziamenti al Teatro Regio sono state promosse dagli ex parlamentari PD”

La legge sul Teatro Regio Monumento nazionale non porterà alcun finanziamento o, detto in termini spicci, neanche un euro; è quindi lecito che una parte politica esprima, in coerenza con l’operare del centrodestra, tutta la propria gioia per avere ottenuto un risultato che è sicuramente simbolico, la cui utilità si ferma però alla forma e alla propaganda elettorale.

Ma per permettere ai cittadini di orientarsi su di un tema di grande rilievo per la città, essendo il Regio un’istituzione fondamentale come attrattore e creatore di cultura, è necessario chiarire che le risorse vere destinate al principale teatro cittadino derivano dalle leggi fatte approvare dagli ex parlamentari del Partito Democratico di Parma.

Le due leggi alle quali fare riferimento sono la legge del 12 novembre 2012 n.206 per le celebrazioni del Bicentenario Verdiano, a prima firma dell’allora onorevole PD Carmen Motta, approvata prima alla Camera dei Deputati e poi al Senato a prima firma della senatrice PD Albertina Soliani, una legge che stanziò per il biennio 2012/2013 sei milioni e 500mila euro per le celebrazioni e le manifestazioni culturali correlate, nonché per interventi di tutela e valorizzazioni dei luoghi verdiani a livello nazionale; nel contesto di quella legge è stato inoltre possibile finanziare per un milione di euro il Festival Verdi di Parma del 2013 ponendo le basi per una legge specifica per finanziare annualmente il Festival Verdi; è stato inoltre finanziato un intervento di restauro conservativo del Teatro Regio per 200mila euro.

La seconda legge, del 3 febbraio 2017 n.17, riguarda il finanziamento garantito ogni anno a tempo indeterminato per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, con l’assegnazione di un contributo annuale di un milione di euro a decorrere dal 2017 alla Fondazione Teatro Regio di Parma; tale legge è stata promossa in Senato a prima firma del senatore PD Giorgio Pagliari e poi approvata alla Camera con relatrice l’onorevole PD Patrizia Maestri.

Il Partito Democratico vuole quindi ribadire come il sostegno e la valorizzazione delle attività del Teatro Regio e della figura di Giuseppe Verdi non siano una spilla da appuntarsi come merito di facciata, ma azioni concrete da portare avanti nel tempo.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma