Pd Parma: “Anche restando a casa celebriamo il 25 aprile”

L’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese impedisce, per la prima volta in molti anni, le celebrazioni pubbliche per l’anniversario del 25 aprile.

La festa della liberazione è, per molti di noi, il giorno più importante dell’anno nel quale si mescolano i valori personali e l’impegno politico, la storia del paese e quelle familiari.

Per questi motivi, non poter scendere in strada a manifestare e ricordare il sacrificio e l’eroismo dei partigiani, ci costerà grande sacrificio.

Sacrificio che dobbiamo fare: le misure di contenimento e la tutela della salute pubblica hanno oggi la massima priorità.

Tutto questo non ci impedirà di festeggiare il 25 aprile: lo faremo con il nostro pensiero e i nostri cuori, dalle nostre finestre e sui balconi, al telefono con gli amici e sui social network e in qualsiasi altro modo sarà possibile.

In queste settimane difficili, le più difficili per il nostro paese dalla fine della seconda guerra mondiale, sono quanto mai vivi e presenti i valori della liberazione e della nostra democrazia.

L’Italia è stata la prima grande democrazia occidentale ad affrontare l’emergenza e a limitare temporaneamente gli spostamenti dei cittadini per aumentare l’efficacia delle misure di contenimento.

Gli italiani lo hanno compreso ed hanno agito con spirito di sacrificio e senso del dovere, consentendo al paese di affrontare l’emergenza ed avviarsi verso un graduale ritorno alla normalità.

L’anno prossimo saremo di nuovo in corteo per le strade di Parma, attraverseremo i luoghi simbolo della resistenza, fino a Piazza Garibaldi e ci stringeremo di nuovo nel segno della resistenza e dell’antifascismo.

Restiamo a casa, restiamo liberi.

Buon 25 aprile Parma!

Partito Democratico Parma