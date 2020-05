Pd Parma: “Bene il piano straordinario di Bonaccini per Parma”

Il presidente Bonaccini ha annunciato un piano straordinario di emergenza per Parma, Piacenza e Rimini, le tre province più colpite dall’emergenza sanitaria.

“Apprendiamo con soddisfazione l’annuncio di un piano di investimenti straordinario per Parma anticipato dal Presidente Bonaccini” lo affermano in una nota il segretario provinciale del Partito Democratico e sindaco di Salsomaggiore, Filippo Fritelli, e il segretario cittadino del Partito Democratico, Michele Vanolli.

Il piano, secondo le anticipazioni fornite dallo stesso Presidente, sarà definito nei dettagli in una riunione con i sindaci e il Presidente della Provincia, per non calare dall’alto le decisioni e concordarle con chi amministra il territorio.

“E’ molto importante che il Presidente ascolti chi amministra il territorio per definire le priorità, il Partito Democratico sosterà il piano della Regione che conferma, ancora una volta, come Parma ed il suo territorio siano centrali per lo sviluppo ed il futuro dell’Emilia Romagna”.

I criteri di priorità, secondo quanto anticipato da Bonaccini, saranno la mobilità sostenibile, la lotta al dissesto idrogeologico, le infrastrutture digitali e la riqualificazione energetica degli edifici.