PD Parma “Bene la posizione dell’Amministrazione comunale sul Mall”

Negli ultimi giorni è tornata alla cronaca la vicenda del “Mall” di Baganzola che si protrae invero ormai da diversi anni.

Diciamo subito che condividiamo la presa di posizione espressa pubblicamente dall’amministrazione comunale che è entrata nel merito della questione dal punto di vista urbanistico.

Sul piano più strettamente politico, la visione che muove l’azione dell’amministrazione e la maggioranza sul tema urbanistico è quella di uno sviluppo sostenibile, della rigenerazione urbana, della riduzione del consumo di suolo e del sostegno alle reti commerciali di prossimità.

Dal nostro punto di vista, è un merito da rivendicare quello di avere un sindaco e una giunta che operano in base al programma presentato agli elettori nel 2022 e cercano di rispettare le richieste del quartiere San Leonardo e delle rappresentanze del commercio, tra le quali vi è quella di non aprire un nuovo centro commerciale.

L’Amministrazione ha sottolineato l’importanza di cercare strade coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, equità e sviluppo ordinato, e ha dichiarato la propria disponibilità al dialogo costruttivo per trovare soluzioni adeguate ad una situazione complessa, in connessione col processo di definizione del PUG.

Non abbiamo dubbi sul fatto che l’amministrazione continuerà a dialogare con i soggetti privati da una posizione paritaria ed equilibrata, per cercare una soluzione che tuteli l’interesse pubblico senza ledere i diritti dei privati.

Lascia invece francamente perplessi la scelta di sollevare polemiche a mezzo stampa.

Pensiamo che in questo, come in altri casi, la ricerca della miglior soluzione possibile passi per la miglior tutela dell’interesse pubblico, in relazione con la volontà politica dell’amministrazione comunale e condividendo, da parte di tutti i soggetti, la ricerca di ciò che è bene per la nostra città.

Nicola Bernardi – Segretario Provinciale PD Parma

Michele Vanolli – Segretario Cittadino PD Parma