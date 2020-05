Pd Parma: “Grazie a Magistratura e Guardia di Finanza, tenere alta la guardia nei periodi di crisi economica”

“La notizia dell’arresto, per numerosi reati fiscali, di imprenditori e professionisti operanti nella nostra provincia, non coglie di sorpresa”, afferma in una nota il Partito Democratico di Parma, “atteso che ormai da tempo vengono alla luce fenomeni criminali volti a porre in essere una concorrenza sleale, a danno dei lavoratori e delle imprese sane”.

“Da quanto emerge dalle indagini”, proseguono i democratici, “la frode posta in essere determinava un enorme danno fiscale per lo Stato, e quindi per tutti i cittadini, e per gli imprenditori onesti, costretti a competere con aziende che riuscivano ad offrire prezzi insostenibili”.

“Nel caso specifico”, si legge nel comunicato stampa, “la vicenda assume profili particolarmente inquietanti, se si considera il fatto che uno dei soggetti coinvolti risulta essere stato condannato, ancorchè in primo grado, per reati legati alla criminalità organizzata”.

“Da parte nostra”, concludono i democratici, “non possiamo che ringraziare la procura di Parma e la Guardia di Finanza per il lavoro svolto, e siamo consapevoli del fatto che occorre una reazione corale di tutte le realtà istituzionali, economiche, sociali e culturali della città e del territorio, nonché di ogni cittadino, ancora di più in questo momento di emergenza nel quale le organizzazioni criminali sono pronte ad approfittare delle difficoltà economiche”.

Partito Democratico Parma