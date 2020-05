Pd Parma: “Grazie Venturi”

“Dobbiamo dire grazie al Commissario Venturi per il grande lavoro svolto in queste settimane, che ha consentito alla Regione Emilia Romagna di affrontare l’emergenza sanitaria”, lo affermano in una nota il segretario provinciale del Partito Democratico Fillipo Fritelli, ed il segretario cittadino di Parma, Michele Vanolli.

“Il commissario Venturi”, proseguono i Fritelli e Vanolli, “ha risposto alla chiamata del Presidente Bonaccini, nel momento di massima emergenza per la nostra regione ed il nostro paese, e per due mesi ha lavorato instancabilmente, insieme all’assessore Donini e a tutta la macchina della sanità regionale, per riuscire a riportare sotto controllo l’epidemia. Oggi siamo finalmente usciti dalla prima fase di emergenza e ci avviamo, con prudenza, nella fase due. Se possiamo farlo é grazie al lavoro delle donne e agli uomini della nostra sanità e a quello di chi li ha guidati in questa emergenza”.