Pd Parma: “Il Comune ha fatto la sua parte sull’aeroporto, ora i privati dimostrano che i loro non erano solo proclami”

Il Partito Democratico di Parma segue con apprensione gli ultimi sviluppi del piano di rilancio dell’aeroporto cittadino, che sembra essersi pericolosamente incartato in uno svilente rimpallo di responsabilità tra i due principali attori, ossia i due investitori privati che governano la compagine societaria di SoGeAP.

Il Partito Democratico di Parma ringrazia le istituzioni pubbliche – Comune, Provincia e Regione – per il lavoro essenziale e prezioso fatto nel tempo per arrivare ad un Piano di Sviluppo Aeroportuale coerente con il contesto cittadino, con la vocazione turistica del territorio e con le esigenze del quartiere in cui lo scalo è collocato. Un lavoro lungo, rigoroso e complesso, svolto con scrupolo dagli assessorati comunali coinvolti e dai loro uffici.

Il Piano così approvato dal Consiglio Comunale era la premessa di un impegno da parte degli attori privati interessati, che hanno più volte dichiarato di voler investire sullo scalo cittadino e di volerne rilanciare lo sviluppo in una chiave di mercato sostenibile e moderna. Per questo, amareggiano ancora di più le dichiarazioni della minoranza che ancora una volta sembra puntare l’indice contro il Comune: non è nostra intenzione trasformare la preoccupazione per il destino dello scalo cittadino in un terreno di contesa politica. Soprattutto, non si scambi il silenzio operoso per “assenza”: il Sindaco e la Giunta hanno accompagnato questo percorso con equilibrio e con il doveroso rispetto delle prerogative dei privati, che avevano liberamente assunto impegni precisi.

Il Comune ha fatto la sua parte con molta responsabilità e con grande attenzione, anche per il destino delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, ai quali vogliamo ribadire la nostra solidarietà e la nostra vicinanza.

Ora spetta ai privati dimostrare che quelli dei mesi scorsi non erano proclami ma obiettivi concreti.

Auspichiamo che gli investimenti promessi siano effettivamente fatti senza tatticismi e senza pericolosi attendismi che rischiano di riflettersi sulla vita dei lavoratori e sul destino di un territorio che merita un aeroporto funzionante, moderno e sostenibile.

PD Parma