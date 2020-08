Pd Parma: “La riabilitazione penale di Vignali non è una riabilitazione politica”

“La riabilitazione penale (LEGGI) non può e non deve significare riabilitazione politica. Abbiamo il massimo rispetto, dal punto di vista umano, per l’ex sindaco Vignali e rispettiamo tutte le decisioni della magistratura, ma ciò non significa una rivalutazione dal punto di vista politico. “

Lo scrive il Pd di Parma sulla sua pagina Facebook.

“Il giudizio storico e politico su quel periodo per noi non cambia: è un fatto storico che il Comune di Parma fu sommerso dai debiti arrivando a rischiare il default, poi fortunatamente scongiurato. Così come è un fatto storico, al di là dell’esito giudiziario, che Pietro Vignali ha patteggiato per alcune vicende a lui contestate.

Siamo e restiamo un partito garantista, ma abbiamo il dovere di ricordare le conseguenze su Parma e sui suoi cittadini che ha avuto quella stagione politica.

Siamo certi che i parmigiani non hanno dimenticato quel periodo ed i suoi protagonisti, anche perché la città ne paga ancora le conseguenze.”