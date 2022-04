Pd Parma: “Personaggi inaffidabili nella compagnia di giro di Vignali, solidarietà ai sindacati”

“Al di là di annunci e smentite piuttosto grotteschi (LEGGI), la compagnia di giro del candidato Vignali presenta liste e personaggi che, oltre a metterlo in evidente imbarazzo, non rappresentano certo un esempio di serietà ed affidabilità.

Più che civismo vediamo grande confusione e qualche strizzata d’occhio di troppo a chi fomenta ingiustificate conflittualità. Parma ha bisogno di tutt’altro e riteniamo doveroso ribadire la nostra vicinanza alla Cgil per l’indegno assalto dell’ottobre di un anno fa”.

E’ questa la nota del Partito democratico di Parma in merito al paventato inserimento di Biagio Passaro come capolista per Vignali.

“L’assalto alla Cgil è un episodio che tutti ricordiamo bene e che ha visto coinvolto a livello mediatico anche Passaro. Sarebbe davvero inqualificabile che una persona che ha dimostrato odio per questo sindacato e disprezzo delle regole in svariate occasioni fosse una delle colonne portanti della prossima amministrazione comunale, se le notizie di stampa dovessero risultare confermate. Sarebbe davvero inqualificabile che una persona che ha dimostrato odio per la Cgil trovasse spazio come rappresentante dei parmigiani, un modo di fare politica del resto congeniale al candidato Vignali, ed esprimiamo ancora una volta la nostra solidarietà a tutte le sigle sindacali”.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma