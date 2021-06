PD Parma, proseguono gli incontri online “Ri-Generazioni. Immagina Parma domani”

Prosegue la seconda fase di “RI-GENERAZIONI. IMMAGINA PARMA DOMANI” il percorso di ascolto e confronto promosso dal Partito Democratico di Parma per la definizione delle linee programmatiche fondamentali per il futuro della nostra Città.

Dopo la presentazione del “Decalogo” (primo documento di restituzione delle idee fin qui emerse, disponibile al link https://www.ri-generazioni.it/3d-flip-book/decalogo/) riprendono ora i Forum di “Ri-Generazioni. Immagina Parma domani”, il percorso programmatico e di ascolto promosso dal Partito Democratico di Parma.



Il prossimo appuntamento è per giovedì 24 giugno , alle ore 21 , su Zoom , per parlare di ” Lavoro fragile ” ossia delle opportunità di inserimento lavorativo delle persone vulnerabili e svantaggiate, con particolare riferimento alla dimensione della disabilità.



Il rapporto con il mondo del volontariato e con le associazioni impegnate sul versante della disabilità sarà fondamentale per la città del futuro e per sanare le ferite della pandemia. L’inserimento lavorativo resta la strada maestra per una effettiva inclusione sociale e per nuove e più avanzate politiche della cura.



Il Forum sarà aperto e coordinato da Daria Jacopozzi (consigliera comunale PD) e Patrizia Maestri (già parlamentare PD).



Intervengono:

Daniela Adorni

Walter Antonini

Fabio Faccini

Gianni Caselli

Valerio Guareschi

Marco Melegari



Altri esponenti e rappresentanti delle varie realtà associative impegnate sul tema hanno assicurato la loro presenza.

Segreteria Cittadina Pd Parma