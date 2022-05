Pd Parma: “Sicurezza sul lavoro e diseguaglianze, c’è tanto lavoro da fare”

L’augurio che il Partito Democratico di Parma vuole fare in occasione della ricorrenza del Primo Maggio è che quest’anno, dopo avere affrontato i problemi e gli stravolgimenti portati al mondo del lavoro dalla pandemia ed essendo ancora calati in prospettive incerte a causa della guerra in corso, la Festa dei Lavoratori possa tornare ad essere un momento di consapevolezza, da vivere assieme, dei problemi che dovremo affrontare e risolvere nei prossimi anni.

Vogliamo esprimere l’impegno del Partito democratico affinché il lavoro possa essere equamente retribuito in ogni settore per chi, come donne e giovani, hanno patito le difficoltà maggiori, vogliamo ribadire il sostegno affinché un cardine imprescindibile di civiltà, la sicurezza sul lavoro, non venga ancora disatteso in modo ingiustificabile, gettandoci troppo spesso in quell’atterrito sentimento che proviamo di fronte alle notizie che riportano morti sul posto di lavoro. Insieme, con i sindacati e con le associazioni, il nostro impegno è quello di prevenire chiusure improvvise di imprese come quelle avvenute negli anni scorsi. Su tutto ciò l’amministrazione comunale che guiderà Parma nei prossimi cinque anni dovrà essere attiva, attenta e pronta ad intervenire con una cambio di passo deciso per portare avanti la lotta alla precarietà, come ad esempio in quelle situazioni di lavoro che anche nella nostra città coinvolgono i rider.

La prossima amministrazione di Parma dovrà lavorare assieme alle imprese per l’inserimento delle persone disabili, per la centralità della formazione scolastica e universitaria.

Si tratta di un tema sul quale anche la Regione sta intervenendo proprio grazie al Patto per il Lavoro e per il Clima che riunisce enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche, un progetto nato per generare lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze e accompagnare l’Emilia-Romagna nella transizione ecologica. C’è tanto lavoro da fare, buona Festa dei Lavoratori.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma