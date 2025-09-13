PD Salsomaggiore: “Pieno sostegno alla causa della Global Sumud Flotilla”

A volte capita che anche da un Comune di provincia si possano lanciare messaggi importanti, che vogliono arrivare oltre i confini territoriali.

È capitato a Salsomaggiore, dove alcune cittadine e cittadini di età diverse, e di diversa estrazione politica e sociale, si sono ritrovati in una mobilitazione spontanea, e pacifica, camminano per le vie della città, inneggiando alla libertà per la Palestina e per la fine delle atrocità nella striscia di Gaza.

Come Partito Democratico vogliamo ribadire il nostro sostegno alla causa della Global Sumud Flotilla, per mantenere alta l’attenzione su questa bellissima operazione umanitaria, soprattutto alla luce degli attacchi subiti negli ultimi due giorni.

Crediamo che anche le amministrazioni comunali, anche i territori meno protagonisti possano agire per questa causa, senza voltarsi dall’altra parte.

Abbiamo nei dintorni esempi virtuosi in questo senso, come il caso di Fidenza, dove il Consiglio Comunale ha approvato un’Ordine del Giorno che chiede al governo italiano di impegnarsi per il riconoscimento dello Stato palestinese.

Pd Salsomaggiore