Pd: “Sentire cantare ‘camicia nera trionferà’ è un insulto alla storia di Parma”

Le immagini, e soprattutto i suoni, che apprendiamo dal video circolato ieri sera di militanti di Fratelli d’Italia inneggianti al Duce all’interno della loro sede di Parma sono semplicemente vergognose. (LEGGI)

Nella nostra città, medaglia d’oro per la Resistenza e capace di respingere le orde fasciste già nel ’22, sentire cori fascisti è un insulto alla Storia e al tricolore che ipocritamente sventolano.

Se poi il grido “camicia nera trionferà” proviene dalla sede del partito di maggioranza del governo e della presidente del consiglio Meloni, oltre alla vergogna c’è anche tanta preoccupazione per quella che è la vera matrice della destra di governo…

Fratelli d’Italia e i suoi dirigenti locali prendano una posizione netta di condanna a quanto accaduto e facciano pulizia al loro interno.

Partito Democratico di Parma e provincia

Giovani Democratici di Parma