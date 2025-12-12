PDay: utilizzo gratuito dei mezzi condivisi Ridemovi e del trasporto pubblico urbano

In occasione dei PDay del 13, 14, 20 e 21 dicembre, i gestori dei servizi di mobilità sostenibile presenti in città offrono possibilità di spostarsi gratuitamente sui mezzi per raggiungere il centro città senza l’uso dell’auto privata.

Ridemovi, in accordo con Infomobility, offre a tutti gli utenti un noleggio gratuito di 15 minuti al giorno su biciclette muscolari, biciclette elettriche e monopattini elettrici condivisi presenti in città. Per usufruire della promozione è necessario inserire il codice PDAY25 sull’App Ridemovi, scaricabile gratuitamente dagli store on line.

Il servizio Ridemovi, attivo a Parma da circa un anno, conta oltre 1.000 mezzi condivisi per gli spostamenti in ambito urbano: 200 biciclette muscolari, 350 biciclette a pedalata assistita e 500 monopattini elettrici.

Nel centro storico sono disponibili 30 aree di sosta dedicate; il parcheggio fuori dalle aree comporta una sanzione. Nelle altre zone della città, il servizio è a flusso libero: il noleggio può terminare in qualsiasi punto dell’area operativa, nel rispetto del Codice della strada. In alcune aree sono previste zone che offrono un incentivo di 0,30 € sul successivo utilizzo.

Comune di Parma, Infomobility e Ridemovi effettuano attività di controllo e rimozione dei mezzi in sosta irregolare per garantire ordine e decoro urbano.

Potenziamento del trasporto pubblico urbano

Per le festività natalizie è attivo un piano di potenziamento del trasporto pubblico urbano. Nelle domeniche del 14 e 21 dicembre le frequenze saranno intensificate nelle ore pomeridiane su alcune linee principali.

Nei giorni 13, 14, 20 e 21 dicembre il trasporto pubblico urbano sarà gratuito: sarà possibile viaggiare su tutti gli autobus entro i confini della rete urbana senza validazione del biglietto. Sulle linee extraurbane e oltre i confini urbani rimane in vigore la normale tariffazione.

Informazioni su orari e percorsi sono disponibili su www.tep.pr.it o contattando il Servizio Informazioni al 840 222 222.