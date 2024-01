Pedemontana, “Famiglie al Centro”: gli incontri a febbraio per neo e futuri genitori

Proseguono anche nel mese di febbraio gli incontri gratuiti dei percorsi di “Famiglie al Centro”, organizzati dal Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza in collaborazione con Ausl. Percorsi per il supporto alla genitorialità dedicati alle famiglie che vivono nei 13 comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est, attraverso momenti di ascolto, confronto e condivisione. Cinque dei sei appuntamenti riguarderanno, in particolare, il percorso “Mamme al Centro” dedicato alle neo e future madri e si svolgeranno ogni giovedì dalle 10 alle 12. Il sesto incontro rientrerà, invece, all’interno del percorso “Papà al Centro”, riservato ai papà di bimbe e bimbi da 0 a 3 anni.

La prima data da segnare sul calendario per le neo e future mamme, è quella di giovedì 1° febbraio, quando alla Biblioteca di Monticelli Terme (Via Marconi 13/bis), si approfondirà l’importante tema “Maternità e lavoro” con Elisabetta Oppici, in rappresentanza di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, e gli educatori del CPF. Giovedì 8 febbraio al Centro per le Famiglie distrettuale, l’appuntamento di “Parliamone tra mamme” con le operatrici del CPF. Il terzo incontro di giovedì 15, sempre al Centro per le Famiglie, sarà incentrato sul progetto “Welcome my baby” per sostenere i genitori in attesa e i neogenitori che, con l’arrivo di un bambino, possono provare incertezze e solitudini.

A parlarne sarà l’educatrice del progetto stesso. Il quarto incontro di giovedì 22 febbraio, ancora al Centro per le Famiglie, sarà un nuovo appuntamento di “Parliamone tra mamme” con le operatrici del CPF, mentre il quinto, giovedì 29 febbraio, si svolgerà al Circolo “La Ruota” di Lesignano de Bagni (Via Argini, 5) e avrà per argomento “Parliamone con… la pediatra”, più precisamente con la dottoressa Maria Chiara Parisini.

L’appuntamento di “Papà al Centro” di sabato 24 febbraio alle ore 10, si svolgerà alla Biblioteca di Monticelli Terme (Via Marconi 13/bis) e sarà dedicato alle letture per i più piccoli. L’incontro “Papà, mi leggi…”, rivolto ai padri e ai loro figli in età 0-3 anni, sarà a cura delle bibliotecarie.

Si ricorda che per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, occorre telefonare al Centro per le Famiglie distrettuale allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it