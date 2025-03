Pedemontana: gli incontri di marzo di “Famiglie al Centro”

Proseguono, nel mese di marzo, gli incontri gratuiti per il supporto alla genitorialità di “Mamme al Centro” e “Papà al Centro”, organizzati dal Centro per le Famiglie del Distretto sud-est in collaborazione con l’Ausl. Percorsi che rientrano nel più ampio progetto “Famiglie al Centro”, realizzato con il contributo del Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sotto la guida di esperti e attraverso il confronto con altri genitori che stanno vivendo la stessa esperienza, si pongono l’obiettivo di fornire consigli e strumenti utili per affrontare una nuova fase della vita, superando eventuali dubbi e difficoltà.

Le neo e future mamme si incontreranno, come sempre, il giovedì mattina dalle 10 alle 12, e il primo appuntamento, che rientra anche nel progetto “Essere all’altezza”, è per il 6 marzo al Circolo “La Ruota” a Lesignano de’ Bagni (Via Argini, 5) con l’ostetrica Giulia Esposito che tratterà il tema “L’importanza del massaggio nella relazione con il proprio bimbo”.

Il giovedì successivo, 13 marzo, l’appuntamento è al Centro per le famiglie a Sala Baganza (Via Vittorio Emanuele II, 34) con “Parliamone tra mamme”, insieme alle operatrici del CpF. Il 20 marzo tappa alla Palestra del Consultorio di Langhirano (Via Roma, 42/1) sul tema “Parliamone con la ginecologa, Antonia Infranco e l’ostetrica”. Il quarto e ultimo appuntamento del mese, “Parliamone tra mamme”, è fissato per giovedì 27 marzo al Centro per le Famiglie.

Il percorso dei “Papà al Centro”, con figli da 0 a 6 anni, prevede due appuntamenti che si svolgeranno di mercoledì, dalle 17.30 alle 19.30, sempre alla Scuola dell’infanzia paritaria “Giovanni XXIII”, in via Galaverna 44 a Collecchio. Il primo, il 12 marzo, vedrà la partecipazione della counselor Valeria Lo Nardo e degli operatori del CpF. il secondo “Parliamone con la pediatra”, si terrà mercoledì 26 marzo con la dott.ssa Chiara Franzini e gli operatori del CpF.

Per ricevere informazioni e prenotarsi agli incontri, è necessario telefonare al Centro per le Famiglie allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanaosciale.pr.it.