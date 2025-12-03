Pedemontana, Mamme al Centro: gli ultimi appuntamenti dell’anno

Ultimi appuntamenti del 2025 del percorso gratuito con esperti di “Mamme al Centro”, dedicato alle neo o future mamme che vivono nel Distretto Sud Est, nei 13 comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est. Percorso che ha per obiettivo il sostegno alla genitorialità, finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzato dal Centro per le Famiglie del Distretto Sud Est e Ausl in collaborazione con Azienda Pedemontana Sociale e Unione Montana Parma Est, che rientra tra le giornate “Officine detox” della Regione Emilia-Romagna.

Tutti gli incontri si svolgeranno, come di consueto, il giovedì mattina dalle 10 alle 12. Il primo “Parliamone tra mamme” sarà il 4 dicembre al Centro per le Famiglie di Sala Baganza (Via Vittorio Emanuele II, 36) con gli operatori del CpF. Giovedì 11, appuntamento alla Palestra del Consultorio di Langhirano (Casa della Salute – Via Roma, 42/1) con l’ostetrica, mentre per l’ultimo incontro di giovedì 18 dicembre “Parliamone tra mamme”, che sarà anche l’occasione per augurarsi buone feste e darsi appuntamento a gennaio, si tornerà al Centro per le Famiglie.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni occorre contattare il Centro per le Famiglie, telefonando al numero 0521 331395 oppure inviando una email all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.