Pedemontana sociale, appello alle associazioni: “Progettiamo insieme per i giovani”

Azienda Pedemontana sociale lancia un appello alle associazioni per realizzare ulteriori progetti e servizi a favore dei giovani e delle loro famiglie che “abitano” il territorio dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).

Un invito alla collaborazione, rivolto a tutti gli enti del terzo settore che operano in ambito sociale, culturale, educativo e sportivo, lanciato per mezzo di un “Avviso di manifestazione di interesse”, che si pone l’obiettivo di costruire insieme cinque proposte destinate ai ragazzi e ai giovani dagli 11 ai 30 anni, una per ogni comune, ciascuna delle quali potrà contare su un budget pari a 5.000 euro messo a disposizione da Pedemontana sociale.

La domanda di adesione alla manifestazione di interesse potrà essere presentata fino alle ore 12 di martedì 9 maggio, e per illustrare i dettagli dell’iniziativa è stata organizzato un incontro online rivolto a tutte le associazioni, che si svolgerà a partire dalle 18.30 di giovedì 20 aprile. L’avviso per la manifestazione di interesse e il link alla videoconferenza, sono disponibili sulla home page del sito www.unionepdemontana.pr.it.

Da diversi anni Pedemontana Sociale, di concerto con i Comuni dell’Unione, ha creato una preziosa rete tra le tante realtà del territorio che offrono ai grandi e piccoli cittadini progetti e spazi di aggregazione, di espressione e di crescita. Una rete che a seguito dei cambiamenti e delle nuove difficoltà causate dalla pandemia è stata ulteriormente rafforzata con l’Osservatorio Permanente sulle politiche giovanili, attraverso il quale è stato avviato un confronto ancor più serrato con gli “attori” che condividono una quotidianità con i ragazzi e le ragazze del territorio.

Nell’arco dell’anno 2022 sono stati svolti diversi incontri, grazie ai quali è stato possibile approfondire una reciproca conoscenza e ampliare il confronto, sia sulle criticità presenti, sia sulle possibili progettualità innovative. Ed è proprio a seguito di questi momenti di confronto che Pedemontana sociale ha deciso di stanziare ulteriori risorse per elaborare e realizzare insieme nuove proposte. Proposte che dovranno avere per obiettivo il coinvolgimento dei giovani in dinamiche virtuose di integrazione e inclusione sociale.