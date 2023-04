Pedemontana sociale, “Famiglie al Centro”: il calendario degli incontri di maggio

Proseguono anche per il mese di maggio gli incontri gratuiti a supporto della neo e futura genitorialità nell’ambito del progetto “Famiglie al Centro”, organizzati dal Centro per le Famiglie distrettuale, gestito da Azienda Pedemontana sociale, in collaborazione con Ausl. Incontri per condividere dubbi, esperienze e confrontarsi con esperti in grado di fornire ai partecipanti consigli e strumenti utili per vivere al meglio una nuova fase della vita, che riguarderanno i collaudati percorsi di “Mamme al Centro” e “Genitori al Centro”, con la novità assoluta di un appuntamento dedicato agli “Adulti di casa”, quindi a mamme, papà, ma anche a nonni, nonne e, più in generale, a tutti coloro che vivono a contatto con bimbi da 0 a 6 anni.

Il calendario propone, a partire dal 4 maggio, e per i tre giovedì successivi, gli appuntamenti di “Mamme al Centro”, dedicati anche alle future mamme, sempre dalle 10 alle 12. Il primo, intitolato “Parliamone con la ginecologa”, si svolgerà nella palestra del Consultorio di Langhirano (C/o Casa della Salute in via Roma n. 42/1), con la dott.ssa Simona Valitutto. Il secondo, “L’importanza del nido e delle prime esperienze di socializzazione”, rientra nel progetto “Essere all’altezza” e si svolgerà giovedì 11 maggio alla Biblioteca di Neviano degli Arduini (via Chiesa n. 10) con la dott.ssa Carlotta Carpana. Il terzo appuntamento, “Parliamone con… la psicologa”, si terrà giovedì 18 maggio al Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza (Via Vittorio Emanuele II n. 34) e vedrà la partecipazione della dott.ssa Teresa Di Leo. Il quarto incontro, “Parliamone tra mamme”, si svolgerà giovedì 25 maggio alla Biblioteca di Traversetolo (C/o Corte Agresti – Via F.lli Cantini n. 8) con gli operatori del CPF.

Sabato 13 maggio, dalle 10 alle 12 all’Asilo Nido di Bazzano (Via Monte Castello, n. 3 – Neviano degli Arduini), l’appuntamento del percorso “Famiglie al Centro”, nell’ambito del progetto “Essere all’altezza”, intitolato “Nutrirsi nelle relazioni: genitorialità imperfetta e sviluppo del bambino”. Interverrà la pediatra dott.ssa Lisa Melandri.

Mercoledì 17 maggio, dalle 16.30 alle 18 alla Biblioteca di Neviano degli Arduini (via Chiesa n. 10), l’appuntamento dedicato agli “Adulti in casa” dal titolo “Proprio perché ti voglio bene ti dico di no…” con la counselor dott.ssa Valeria Lo Nardo. Incontro che rientra sempre nel progetto “Essere all’altezza”.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni sugli incontri, occorre contattare il Centro per le Famiglie, telefonando allo 0521 331395 negli orari di apertura (Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, e il giovedì dalle 14 alle 17), oppure inviando una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.

I calendari mensili degli appuntamenti sono disponibili anche sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it e sulla pagina Facebook del Centro per le Famiglie.