Pedemontana Sociale, “Music Elisir, la musica che cura”: 5 concerti della Toscanini

Proseguono nel mese di giugno 2025 gli appuntamenti di “Music Elisir: la musica che cura”, il progetto promosso dalla Fondazione Arturo Toscanini in collaborazione con Pedemontana Sociale e finanziato da Fondazione Cariparma attraverso il bando “Aver cura di chi cura”. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di offrire momenti di sollievo e benessere a chi si prende quotidianamente cura degli altri, che coinvolge il territorio dell’Unione Pedemontana Parmense con un ciclo di concerti di musica da camera dedicati ai caregiver familiari o professionali e ai loro assistiti.

Sono previsti, in particolare, cinque appuntamenti, uno in ogni comune dell’Unione, di cui i primi due a Traversetolo e Sala Baganza saranno gratuitamente aperti al pubblico, mentre gli altri tre si svolgeranno all’interno delle strutture residenziali per anziani di Collecchio, Monticelli Terme e Felino.

Il primo concerto si terrà domenica 8 giugno alle 21.30 in Corte Agresti a Traversetolo con la “Quadriglia di Corni”, formata da Fabrizio Villa, Davide Bettani, Ettore Contavalli e Simona Carrara. Il secondo appuntamento aperto alla cittadinanza, “Recital violoncello solo”, si svolgerà mercoledì 18 giugno alle 18.30 nell’Oratorio della Rocca di Sala Baganza con il violoncellista Pietro Nappi.

Terminati i due eventi aperti al pubblico, prenderanno il via i tre concerti all’interno delle Case Residenze per Anziani (CRA). Il primo, con il “Sestetto d’Archi” di violini, viole e violoncello, si terrà giovedì 18 giugno alle 16,30, alla Casa degli Anziani di Collecchio e vedrà esibirsi Alessandro Cannizzaro, Elia Torreggiani, Ilaria Negrotti, Sara Screpis, Maria Cristina Mazza e Fabio Gaddoni.

Il secondo, sabato 28 giugno alle 11 alla CRA “Al Parco” di Monticelli Terme sarà con il “Duo di Violini” formato da Camilla Mazzanti e Anna Follia Jordan, mentre il terzo è previsto per domenica 29 giugno alle 16.30 alla CRA “Villa Matilde” di Felino con il “Trio d’Ance”, formato da Gian Piero Fortini (oboe), Miriam Caldarini (clarinetto) e Davide Fumagalli (fagotto).

Per maggiori informazioni e prenotazioni, occorre rivolgersi alla biglietteria de “La Toscanini”, telefonando allo 0521 391339 o inviando una mail a biglietteria@latoscanini.it.