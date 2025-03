Pedemontana sociale più vicina ai cittadini: online il nuovo sito

Gli avvisi, le notizie, i progetti e i servizi, con tutte le informazioni e le modalità di accesso a portata di clic, con un sito dedicato. È online il nuovo portale di Pedemontana Sociale, raggiungibile all’indirizzo www.pedemontanasociale.pr.it, che permette ai cittadini dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) di conoscere in modo semplice e diretto tutte le opportunità e i progetti sul territorio a disposizione di anziani, minori, famiglie e, più in generale, delle persone in condizioni di fragilità.

Fino ad oggi le informazioni sull’azienda e suoi servizi erano collocati all’interno del sito dell’Unione (www.unionepedemontana.pr.it), mentre ora potranno essere reperite in modo più agevole su un portale autonomo, realizzato tenendo conto delle ultime linee guida fissate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) per i siti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano i migliori standard di accessibilità e trasparenza.

Un risultato arrivato al termine di un lungo lavoro, che ha coinvolto i vertici e il personale dell’Azienda, il Servizio Informatico Associato e l’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Unione, iniziato con un percorso di formazione e proseguito con il trasferimento dei dati e la redazione dei contenuti.

«Questa moderna piattaforma garantisce un accesso immediato alle opportunità e ai progetti sul nostro territorio – sottolinea il presidente di Pedemontana sociale e sindaco di Sala Baganza Aldo Spina –. Un investimento per poter comunicare con i nostri cittadini in modo ancora più semplice e chiaro, grazie ad una riorganizzazione dei contenuti che andrà a migliorare ulteriormente il rapporto dell’azienda con la comunità. Un bel risultato, conseguito grazie all’impegno di un team multidisciplinare».

Sulla home page sono evidenziate le ultime notizie e gli avvisi che riguardano i servizi, la modulistica e i bandi di concorso per la ricerca di personale. Scorrendo la pagina, si trovano, inoltre, dei box dedicati alle varie aree di intervento come “Genitori e famiglie”, “Persone con disabilità” e “Anziani”, oltre ai giorni, agli orari di apertura e agli indirizzi degli sportelli e delle strutture, con mappe per la loro geolocalizzazione. Poco più sotto, si trovano i link ad aree tematiche, ai siti dell’Unione Pedemontana e dei suoi cinque Comuni. Nella sezione “eventi” è inoltre possibile conoscere le iniziative in programma, il calendario degli incontri e i percorsi attivati.

Un sito tutto da navigare, che resterà comunque raggiungibile attraverso il portale dell’Unione, per conoscere le tante opportunità offerte per rispondere in modo efficace alle necessità della collettività.