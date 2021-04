“Pelléas et Mélisande” dal Teatro Regio di Parma in prima serata su Rai 5 e su Raiplay in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra

La Terra e la Natura sono protagoniste dell’allestimento di Pellés et Mélisande di Claude Debussy realizzato dal Teatro Regio di Parma e in programma su Rai 5 e Raiplay giovedì 22 aprile 2021, ore 21.15, in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra, nella produzione televisiva realizzata da Rai Cultura con la regia televisiva di Barbara Napolitano.

La produzione teatrale dell’opera, firmata per la regia, le scene e i costumi dal team creativo franco-canadese Barbe&Doucet, con le luci di Guy Simard è stata realizzata in coproduzione con Fondazione Teatri di Piacenza e Fondazione Teatro Comunale di Modena ed è stata registrata al Teatro Regio di Parma in occasione del suo debutto lo scorso 28 marzo 2021. Protagonisti Marco Angius sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Regio di Parma, preparato da Martino Faggiani, interpreti Monica Bacelli (Mélisande), Phillip Addis (Pelléas), Michael Bachtadze (Golaud), Vincent Le Texier (Arkël), Enkelejda Shkoza (Geneviève), Silvia Frigato (Yniold), Andrea Pellegrini (Pastore, Medico).

Una speciale edizione online di Prima che si alzi il sipario, su teatroregioparma.it e sulla pagina Facebook del Teatro Regio di Parma mercoledì 21 aprile alle ore 17.00 a cura dello storico della musica Giuseppe Martini in dialogo con Marco Angius, accompagnerà il pubblico alla scoperta della trama e della storia dell’opera.

Su teatroregioparma.it e sui social del Teatro saranno inoltre pubblicati nei prossimi giorni gli esiti delle iniziative ispirate a questa produzione di Pelléas et Mélisande e dedicate ai bambini delle scuole primarie di primo grado, agli studenti, alla comunità dei ciechi e ipovedenti, alle comunità linguistiche indiana, russa, rumena e anglofona, ideate dal Teatro nell’ambito di RegioInsieme e promosse in collaborazione con Parma Capitale Italiana della Cultura 2021 e gli Assessorati al Welfare, ai Diritti dei Cittadini, alla Cultura del Comune di Parma. Tra queste, la realizzazione delle tavole dell’Album Costruisci il tuo Teatro creato per gli allievi delle scuole primarie di primo grado, che racconta ai più piccoli la storia di Pelléas et Melisande, invitandoli a colorare e decorare alcune illustrazioni elaborate a partire dai bozzetti della messinscena di Barbe&Doucet. In Pelléas et Mélisande, come evidenziato dall’allestimento del team creativo franco canadese protagonista sul palcoscenico, il Teatro e la Natura intrecciano la loro forza espressiva ed evocativa e danno vita a una dimensione intrisa di simboli e di stimoli sensoriali suggestivi. Durante o dopo la visione dell’opera, o mentre ascoltano in sottofondo gli arabeschi melodici e le preziose armonie di Debussy, i più piccoli potranno ancora fare loro queste suggestioni, avvicinandosi così all’opera, mentre decorano con foglie, radici e altri elementi naturali le tavole illustrate e coltivano un germoglio nell’ovatta, scoprendo al contempo il mistero della vita che un seme è in grado di sprigionare.

Una seconda iniziativa, dedicata agli studenti di liceo, che ha visto in particolare il coinvolgimento del Liceo Artistico Statale Paolo Toschi di Parma, è stata avviata in concomitanza con la rappresentazione teatrale dell’opera e sta per giungere a compimento: gli elaborati artistici realizzati dagli studenti, a partire dai temi e dai bozzetti di scena dell’opera, saranno presto condivisi su sito e social del Teatro.

Attraverso RegioInsieme il Teatro Regio desidera portare la magia dell’opera al di fuori delle mura teatrali andando incontro alle comunità sociali e linguistiche più eterogenee e lontane, facendo tesoro delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie: sono nati così anche i podcast con la sinossi dell’opera, letta per adulti e bambini non vedenti, a cura dell’Unione Ciechi e Ipovedenti di Parma. Altri podcast con le pillole dell’opera raccontata nelle lingue russa, indiana, rumena e inglese sono stati realizzati e pubblicati sul canale Spotify del Teatro Regio, affinché il maggior numero di comunità culturali e linguistiche del mondo, tra quelle presenti sul territorio della città di Parma, possano sentirsi coinvolte, attratte e partecipi dell’offerta musicale promossa dal Teatro Regio a beneficio della collettività. I podcast resteranno disponibili e fruibili anche in futuro nella sezione RegioInsieme del sito teatroregioparma.it.