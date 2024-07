Pellegrino: medaglia d’oro al Parmigiano Reggiano del caseificio Rastelli di Rubbiano

Il Parmigiano Reggiano 24 mesi del caseificio Rastelli F.lli di Rubbiano (frazione di Solignano) vince la seconda edizione del Palio di Pellegrino Parmense, il terzo Palio del Parmigiano Reggiano del 2024 e il secondo in provincia di Parma dopo il Palio di Soragna in aprile. Il concorso, svoltosi nel contesto della 37a Fiera del Parmigiano Reggiano di Montagna presso il Campo delle Feste a Pellegrino Parmense, ha visto come secondo e terzo classificati i caseifici Pellegrino Formaggi di Pellegrino Parmense e Latteria Sociale Val d’Enza di Palanzano su 13 partecipanti.

I Palii del Parmigiano Reggiano sono gare che si svolgono da 12 anni nella zona d’origine della Dop (che comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra del fiume Reno) alle quali ogni caseificio può partecipare iscrivendo un campione di Parmigiano Reggiano di 24 mesi. I formaggi in concorso vengono valutati da una giuria composta da assaggiatori certificati della APR (Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano).

Il Consorzio è stato inoltre presente con il convegno sul tema Parmigiano Reggiano prodotto di Montagna, un progetto per il territorio. Opportunità di valorizzazione di una distintività (a cui hanno preso parte Guglielmo Garagnani, vicepresidente del Consorzio e responsabile del Progetto Montagna, e Claudio Guidetti, segretario della Sezione di Modena e Bologna del Consorzio e referente del Progetto Montagna) e con una degustazione di tre stagionature di Parmigiano Reggiano di montagna in abbinamento ai vini selezionati dall’AIS – Associazione Italiana Sommelier.

I prossimi otto palii previsti per il 2024 sono:

5 agosto – Palio Città di Casina (Casina, RE)

1° settembre – Palio del Frignano (Pavullo nel Frignano/Lama Mocogno, MO)

5 settembre – Palio dei Caseifici dell’Oltrepò Mantovano (Gonzaga, MN)

14 settembre – Palio di Montechiarugolo (Montechiarugolo, PR)

29 settembre – Palio di San Lucio (Guastalla, RE)

4 ottobre – Palio di San Petronio (Bologna)

20 ottobre – Palio GustiaMO (Carpi, MO)

10 novembre – Palio Teatro della Natura (Viano, RE)

Gli 11 caseifici vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano 2024 verranno celebrati con una serata evento in cui verrà loro consegnato il Casello d’Oro. Dopo i fasti della prima edizione del premio a Parigi nello scorso marzo, la sede della prossima edizione è stata annunciata a Londra a febbraio 2025.