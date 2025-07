Pellegrino Parmense si accende con il “Rock in the Village 2025”: due serate all’insegna della musica indipendente

Tutto pronto al Parco delle Feste di Pellegrino Parmense per l’edizione 2025 di “Rock in the Village”, il festival della musica indipendente che il 1° e il 2 agosto porterà sul palco artisti emergenti e nomi di punta della scena alternativa italiana. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Culturale Esplora Aps.

Come da tradizione, il festival propone un mix di sonorità e generazioni, offrendo spazio sia a giovani realtà locali che a band già affermate a livello nazionale.

Venerdì 1° agosto si parte alle 21 con il sound alt-rock e new wave degli Auge, band fiorentina in rapida ascesa, seguiti dai The Stalkers, gruppo fidentino noto per le sue frizzanti rivisitazioni in chiave rock’n’roll. Gran finale della prima serata con Le Endrigo, band bresciana che presenterà in anteprima alcuni brani tratti dal nuovo album, in uscita a settembre.

Il palco si riaccenderà sabato 2 agosto con un atteso ritorno: i Màdrega, originari proprio di Pellegrino Parmense, proporranno un assaggio del loro nuovo disco attualmente in lavorazione. A seguire, riflettori puntati sui Delta V, storica band milanese protagonista della scena musicale italiana degli anni ’90. Il gruppo celebrerà trent’anni di carriera con un tour nazionale che tocca anche l’Appennino parmense, portando live il nuovo singolo “Nazisti dell’Illinois”, pubblicato lo scorso aprile.

Durante le due giornate sarà attiva un’area ristoro con stand gastronomici che offriranno panini, hamburger e birra alla spina, per accompagnare al meglio l’esperienza musicale.

Il festival è realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Chiesi Group e Cold Point, nell’ambito del progetto di valorizzazione territoriale “Dal Taro al Ceno tra passaggi e paesaggi”, promosso dal Comune di Borgotaro insieme ai Comuni di Albareto, Bedonia, Tornolo, Bardi, Bore e Pellegrino Parmense. Il progetto è coordinato da Ascom Parma tramite la società Sts Cat.