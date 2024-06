Pellegrino, trova furgone economico online ma è una truffa: denunciati un 21enne e un 57enne

Un imprenditore di Pellegrino P.se stava cercando un furgone da acquistare ad un prezzo conveniente per la sua attività lavorativa. Aveva trovato quello che faceva al caso suo su un’inserzione in un sito di vendita online e quindi aveva contattato colui che credeva un agente di vendita di una nota società di leasing e vendita auto aziendali.

Cosi dopo una trattativa telefonica, raggiunto l’accordo sul prezzo, versava sul conto indicatogli dal sedicente venditore la somma di circa 5.000 euro. Tutto sembrava essere andato bene e la compravendita era stata conclusa in tempi record. Il furgone sarebbe dovuto arrivare in consegna dopo un qualche giorno. Alla scadenza, preoccupato e sospettoso, l’imprenditore ha tentato inutilmente di contattare il sedicente venditore che però nel frattempo si era reso irreperibile.

Così ha deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini per identificare i truffatori. I militari al termine di accertamenti sull’utenza telefonica utilizzata per la finta contrattazione e sul conto corrente bancario dei truffatori, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, hanno individuato e denunciato per truffa aggravata e sostituzione di persona i due presunti truffatori, un 21enne e un 57enne, con precedenti per simili reati.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma