Per l’8 marzo una donazione dell’Amministrazione Comunale al Centro Antiviolenza di Parma

Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale della Donna l’Amministrazione Comunale ha deciso di devolvere la cifra, in passato impiegata nell’acquisto dei tradizionali fiori per l’8 marzo, disposti nei locali comunali, al Centro Antiviolenza di Parma: una realtà fondamentale nell’aiuto, protezione e supporto di qualunque donna vittima di violenza di qualsiasi genere.

Nessuna mimosa quindi in Municipio, ma un gesto concreto nei confronti dell’Associazione che quotidianamente e tutto l’anno si occupa di supportare e sostenere le donne, in un momento simbolico in cui il Sindaco, affiancato dalle Assessore e dagli Assessori della Giunta Comunale, ha consegnato la donazione alla presidente del Centro Antiviolenza di Parma Samuela Frigeri.

“Il contrasto alla violenza di genere – commenta il sindaco Michele Guerra – rimane uno dei temi su cui la città deve lavorare con sempre maggiore impegno, perché, purtroppo, i numeri sono in crescita anche a Parma. Proprio oggi, infatti, la Presidente del Centro Anti Violenza ci ha parlato di un aumento del 18% di casi di violenza nella nostra città, che nella gran parte dei casi riguarda la sfera più privata e prossima alla vittima. La donazione della Giunta al Centro Antiviolenza è un piccolo gesto che vuole però dimostrare una vicinanza vera, che si sviluppa poi nei tanti progetti cui partecipiamo insieme e che sono una battaglia di civiltà tra le più necessarie”.