Per la prima volta a Parma il Salone dello Studente: attesi 12mila ragazzi

Arriva per la prima volta a Parma il Salone dello Studente di Campus (14-15 febbraio, Fiere di Parma, 9.00-13.30), organizzato in collaborazione con l’Università di Parma e l’USR della Toscana e dedicato agli studenti delle scuole superiori. Sono attesi 12mila ragazzi e ragazze dal territorio di Parma e da province e regioni limitrofe.

Il Salone sarà inaugurato il 14 febbraio alle 10.00 alla presenza del Rettore dell’ateneo parmense Paolo Martelli e dell’Assessora del Comune di Parma alla Comunità Giovanile, Beatrice Aimi.

«Questa di Parma è di fatto una prima volta del Salone in Emilia-Romagna, a parte una tappa a Rimini realizzata qualche anno fa. Certamente è l’esordio in un’importante città universitaria di una delle regioni più attrattive per studenti e lavoratori, tra le migliori in Italia per il rapporto formazione-lavoro. Il Salone di Parma, realizzato in collaborazione con l’ateneo, diventa un luogo dove queste sinergie del territorio s’incontrano nell’interesse dei giovani», commenta Domenico Ioppolo, ad Campus Editori.

I numeri della formazione a Parma. Il Salone dello Studente arriva in una regione, l’Emilia-Romagna, che conta 500mila studenti e studentesse, l’8% del sistema scolastico nazionale. Di questi 90mila sono iscritti ai licei (44% del totale) mentre 114mila frequentano gli istituti tecnico-professionali (dati USR Emilia-Romagna). Reggio Emilia è la provincia in cui gli studenti hanno una preparazione più orientata all’ambito tecnico-professionale, 61% delle scelte, seguita da Ravenna (59%) e Modena (59%). Poi Forlì-Cesena (56%), Ferrara (54%), Parma (53%), Rimini (52%), Piacenza (51,3%) e Bologna (51%).

Positivo è constatare come il tasso di abbandono scolastico sia in netto calo negli anni. Secondo gli ultimi dati si è passati dal 13,2% del 2014 di valore del drop-out al 9,3% del 2020 tanto da essere il quarto tasso più basso in Italia dopo Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Molise, ben al di sotto della media nazionale del 13,1% e anche dell’obiettivo europeo del 10%.

Per quanto riguarda le università, lo scorso anno negli atenei della regione si sono immatricolati 31.413 studenti di cui il 45,3% da altre regioni e l’8,85% stranieri. Il numero degli iscritti è di 166.384, i laureati sono 34.366.

“I saloni sono un’opportunità per studentesse, studenti e famiglie, che possono trovarvi un ampio panorama per poter scegliere il proprio percorso dopo la maturità, ma anche per gli atenei, che hanno l’occasione di incontrare le e i giovani e di offrire loro tutte le informazioni per una scelta consapevole”, osserva il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli. “Il nostro personale sarà a disposizione per distribuire materiale, offrire chiarimenti sui 105 corsi attivi nel 2024-2025 e rispondere a ogni tipo di curiosità su cosa vuol dire studiare all’Università di Parma. Ci saranno inoltre incontri di presentazione dei Dipartimenti dell’Ateneo. Per noi questa è una sorta di anticipazione dell’Open Day Unipr, che si svolgerà dall’11 al 13 aprile per i corsi triennali e a ciclo unico e il 16 aprile per i magistrali”.

Scuola e lavoro: il ruolo delle Università. Stando a una recente ricerca di Randstad-Fps (Fondo per la sussidiarietà), l’Emilia-Romagna ha fame di laureati tanto da essere la seconda regione italiana, dopo la Lombardia, per richieste da parte delle aziende. I primi profili a essere richiesti sono account manager, responsabili logistica e distribuzione ed esperti contabili. Secondo una survey di Prometeia, l’Emilia-Romagna ha trend occupazionali e di quantità di lavoro in crescita in tutte le province della regione. Nel 2023 la crescita più rilevante è stata a Reggio Emilia (+1,6%), Bologna e Forlì-Cesena (+1,5%).

I nove dipartimenti dell’Università di Parma. Al Salone dello Studente saranno presenti nove dipartimenti dell’ateneo parmense. Si tratta di Scienze matematiche, fisiche e informatiche, Scienze medico-veterinarie, Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali, Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, Ingegneria e Architettura, Medicina e Chirurgia, Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale, Scienze degli alimenti e del farmaco, Scienze economiche e aziendali.

Convegno sui percorsi ITS. La scommessa per il lavoro passa attraverso gli otto ITS Academy regionali, tutti presenti al Salone di Parma: Fitstic – Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative, Biomedicale, Logistica Sostenibile, Maker, Tec -Territorio, Energia, Costruire, Tech&Food, Turismo e Benessere, Scuola Politecnica Emilia -Romagna. Le opportunità offerte dagli ITS saranno al centro del convegno Riforma dell’orientamento: nuovi percorsi Scuola Secondaria – ITS che si terrà giovedì 15 (Sala Oro) dalle 10.00 alle 11,30. All’iniziativa partecipano Domenico Ioppolo, ad Campus, Ormes Corradini, presidente Scuola Politecnica ITS ER, Giovanni Desco, dirigente USR Emilia-Romagna, Alessandro Catellani, co-founder, community&general manager Casco Learning, Francesca Bergamini, dirigente settore Educazione, istruzione, formazione, lavoro (Direzione Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese della Regione Emilia-Romagna), Serse Soverini direttore operativo Scuola Politecnica ITS ER, Corrado Beldì, delegato Capitale Umano Confindustria Emilia-Romagna ed Eugenia Ferrara, vicedirettrice Fondazione Golinelli.

Al Salone dello Studente spazio a università, scuole e accademie. Sono inoltre presenti, per il territorio, Università di Parma, Università di Modena e Reggio Emilia, oltre ad Alma – Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Istituto Zaccagnini, Next Fashion School, Professional Aviation. Oltre a numerose altre università e realtà formative da tutta Italia.

Anche a Parma voce agli studenti con la ricerca Teens’Voice, un questionario, organizzato in collaborazione con Università di Roma La Sapienza, che analizza valori, aspettative e speranze della GenZ.

La partecipazione al Salone dello Studente, gratuita, garantisce fino a 10 crediti Pcto e sarà certificata con tecnologia blockchain (tramite piattaforma LutinX) costituendo una credenziale digitale che lo studente potrà tenere sul cellulare.

È previsto il servizio di bus navetta dalla stazione Fs alla Fiera.

È confermata la diretta streaming dei convegni e delle presentazioni, per i quali sono previste due sale.

