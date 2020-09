Per la prima volta un consigliere di Roccabianca entra in Consiglio Provinciale

Giovedì prossimo il Consiglio della Provincia di Parma procede alle surroghe dei consiglieri il cui mandato è terminato con le elezioni amministrative di domenica scorsa.

Per la prima volta, almeno nella storia recente, entra in Consiglio Provinciale un eletto del Comune di Roccabianca.

Andrea Magni, 37 anni, informatico, laureato in Scienze Politiche, Aziende, Mercati ed Istituzioni Europee è al terzo mandato amministrativo a Roccabianca. Ha dichiarato: “Sarà un’esperienza importante per cercare di valorizzare il territorio della Bassa parmense. Anche se il tempo a disposizione sarà poco, cercherò di gettare basi stabili per il futuro”.