Rassegna Ermo Colle: alla Casa della Musica lo spettacolo “Vai a rubare a San Nicola!”

Giovedì 4 agosto, alle ore 21.15, alla Casa della Musica, va in scena “Vai a rubare a San Nicola!” di Anna Piscopo e Lamberto Carrozzi, con in scena Anna Piscopo, nell’ambito della 21^ edizione di Ermo Colle realizzata da Associazione Ermo Colle, con il contributo di Fondazione Cariparma, Regione Emilia Romagna, Comune di Parma-Casa della Musica.

Lo spettacolo è la storia del riscatto di una donna del Sud, povera ed emarginata che, diventando protagonista ed eroina di una fiaba, ridà dignità al suo genere, al suo ceto sociale e alla sua lingua. È una fiaba moderna che scardina i ruoli di genere delle fiabe classiche, riscrivendo una leggenda appartenente alla tradizione popolare e religiosa della città di Bari, il furto delle ossa di San Nicola da Mira.

Se nella storia originale a rubare le ossa del Santo fu una nave carica di marinai, in questa storia è una ragazza ribelle a riscattare le sorti di Bari e la sua stessa vita. Il testo, che esprime l’urlo di rivolta della protagonista contro una società che la vuole ai margini, in quanto donna e non sottomessa, si sviluppa in un dialetto che sporca l’italiano e si snoda in un andamento musicale, ricco di assonanze e ripetizioni, nell’ambito di una comunicazione molto concreta, a volte comica, fondendo linguaggi di diversa provenienza, dalla sceneggiata all’italiana alla farsa. È un flusso sonoro che restituisce la capacità di ammaliare, di trascinare nelle spire del racconto, di vivere con passione e tenacia, che hanno solo certe donne del Sud.

Anna Piscopo nasce a Bari, ma vive a Roma. Inizia il proprio percorso attoriale all’età di 11 anni tra il Kismet Opera e il Teatro Abeliano di Bari. Come attrice prende parte a diverse produzioni teatrali; come autrice collabora con la compagnia Gruppo Motumus e il Teatro Pubblico Pugliese. Nel 2016 vince il Premio Rai Carlo Bixio con la sceneggiatura di serie tv originale “Angry Kidz”. Nel 2020 debutta con “Vai a Rubare a San Nicola!”, un one-girl-show, che riceve l’immediato consenso della critica e del pubblico.

Lamberto Carrozzi, ex attore di Memè Perlini e Carmelo Bene, dagli anni ’80 è impegnato con la regia teatrale e televisiva.

Informazioni Info cell. 342 137 0224.

Ingresso libero a offerta. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla Casa della Musica.