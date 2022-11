Per Parma 2032: il nostro impegno continua

Per Parma 2032 riparte dal territorio con i comitati cittadini fondatori.

Alla luce dei primi mesi di attività della nuova amministrazione comunale i comitati cittadini Parma in Centro, Cittadella per Parma e San Leonardo Che Verrà, ritengono necessario che Per Parma 2032 continui la sua esperienza come anima politica che li rappresenta.

L’attuale Governo cittadino ha realizzato alcune delle istanze che da tempo i tre comitati fondatori avevano avanzato. Street tutor e accessibilità piena al parcheggio della Ghiaia sono stati tra i cavalli di battaglia, così come l’idea della partecipazione tra amministrazione e cittadini.

L’idea di città emersa nei vari incontri del PUG e nel contempo il silenzio su altre tematiche importanti così come le prime scelte nel settore della mobilità non permettono di fare abbassare la guardia e spingono a continuare la ricerca delle reali intenzioni dell’attuale Giunta.

Il processo partecipativo più volte evocato appare alquanto lacunoso. Il percorso proposto per il nuovo stadio, ad esempio, poco ha a che vedere con il “Dibattito Pubblico” previsto dalla normativa sui lavori pubblici e con i percorsi partecipativi finanziati dalla Regione Emilia Romagna, legittimando dubbi sulla reale finalità dell’iniziativa. Sembra non esserci ancora traccia dell’Osservatorio per la Partecipazione promesso in campagna elettorale dall’attuale Sindaco Guerra e presentato allora quale ente intermedio.

Per questo motivo, ma non solo, ancora una volta saranno i cittadini, riuniti nei comitati che portano avanti le loro istanze, così come già successo in passato, che si attiveranno per organizzare una serie di confronti pubblici con l’attuale Amministrazione comunale sui temi più attuali per la città e lo faranno a prescindere dalla idea politica dei singoli ma uniti dall’amore per la comunità di cui fanno parte.

I comitati che sono confluiti in Per Parma 2032 in continuità con lo spirito che li contraddistingue lo faranno senza pregiudiziali e con spirito costruttivo, ma fermi e risoluti nel rigettare e contrastare scelte che andrebbero a ledere la qualità di vita dei parmigiani.

Per Parma 2032

Comitato Parma in Centro

Comitato Cittadella per Parma

Comitato San Leonardo che Verrà.