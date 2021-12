“Per Parma 2032”: prima di governarla, pensala! VIDEO

I comitati “Parma in centro”, “Cittadella per Parma” e “San Leonardo che verrà” hanno presentato al Cubo di Parma il progetto “Per Parma 2032”.

Lo slogan è “Prima di governarla, pensala!”

A coordinare i lavori Giampaolo Lavagetto, ex assessore ai servizi educativi del Comune di Parma.

Insieme a lui Sandro Milani e Francesca Zanetti, presidente e vicepresidente del Comitato “Parma in centro”, Isabella Grassi, presidente del Comitato Cittadella per Parma, e Gianluca Zoni, presidente del Comitato “San Leonardo che verrà”. Leggi tutto il progetto!

“Pensare una città significa avere ben chiaro quale sarà il suo volto tra 10 anni. Questo significa valorizzarne i punti di forza, coglierne le criticità, sapendole anche trasformare in opportunità e pianificando una serie di interventi connessi tra loro e capaci nell’insieme di attuare la trasformazione necessaria. In questo senso, sarà fondamentale il recupero della fiducia dei cittadini verso la gestione della cosa pubblica. Questa fiducia, a sua volta, passa da un ritorno di credibilità della classe dirigente, attraverso il rilancio di quell’etica politica intesa come assunzione di responsabilità nella gestione del potere per il perseguimento del bene collettivo.”