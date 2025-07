Per professionisti e cittadini supporto online gratuito per le pratiche del Registro Imprese

Si chiama SARI (Supporto Specialistico Registro Imprese) il servizio che la Camera di Commercio dell’Emilia mette a disposizione di imprese, professionisti e cittadini per facilitare la corretta compilazione delle pratiche da trasmettere al Registro delle Imprese e al REA (Repertorio Economico Amministrativo).

Il servizio – sottolinea l’Ente camerale – è gratuito e consente di accedere in modo semplice e immediato a tutta la documentazione utile per gli adempimenti amministrativi legati alla vita dell’impresa, inclusi albi, ruoli e predisposizione delle relative pratiche. Tutti i contenuti, precedentemente distribuiti in manuali e prontuari diversi, sono ora centralizzati e consultabili da un’unica piattaforma online.

Il servizio consente due modalità di ricerca: o attraverso un indice tematico, che guida l’utente alla consultazione degli argomenti di interesse, oppure mediante parole chiave che permettono di individuare con maggiore precisione le schede informative predisposte dagli uffici della Camera di Commercio, ottimizzando così tempi e risultati della ricerca.

SARI è accessibile al seguente indirizzo web: https://www.emilia.camcom.it/gestire-limpresa/registro-imprese-albo-artigiani-rea/sari-supporto-specialistico-registro-imprese

