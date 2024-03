Per una canzone d’autunno – L’olio di Vincenzo Gardoni in mostra in Pinacoteca Stuard

Vincenzo Gardoni è stato un artista, un espressionista del ‘900 di Parma. La sua vita e la sua pittura sono state intime e schive. Della scoperta e della valorizzazione della sua eredità artistica si occupano, così dalla sua scomparsa, di cui ricorre quest’anno il ventennale, le tre nipoti Arianna Maria, Miriam e Teresa Maria.

Stamattina, le tre nipoti architette, insieme al Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto e alla Responsabile del Sistema Museale del Comune Silvana Randazzo hanno inaugurato l’esposizione dell’opera “Per una canzone d’autunno” dell’artista presso la Pinacoteca Stuard

“Si tratta di una delle poche opere ad olio del nonno” ha sottolineato Miriam “che forse rappresenta la mamma di Vincenzo che lui ha perso prestissimo. La pittura incisiva del nonno ha preso forma in una sorta di rituale domestico che si è svolto quasi esclusivamente con carta e inchiostro e che lui non ha mai pubblicizzato e non ha mai esposto. Questo olio diafano è un’immagine rasserenante dove si intravede la serenità che gli davano i paesaggi immersi nella natura. Abbiamo voluto condividere questo sentimento con la città a cui questo quadro appartiene, custodito dalla Pinacoteca, ed ora esposto in via temporanea.”

Il folto pubblico che ha accompagnato l’inaugurazione ha potuto fruire di una visita speciale accompagnata dalla musica della flautista e presidente dell’Associazione musicale Rapsody Francesca Gabrielli.

L’iniziativa è collegata al design che l’edicola di piazza della Steccata dedica nello stesso periodo dell’esposizione, come ha fatto in altre occasioni, all’arte di Vincenzo Gardoni, edicola che è elemento forte dello spazio urbano, del paesaggio che l’artista ha osservato durante tutti gli anni della sua produzione artistica dalle finestre del suo studio.

Il percorso della Pinacoteca Stuard è visitabile gratuitamente il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 17,30- sabato e domenica dalle 10,30 alle 18,30.